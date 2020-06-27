Хто козел? Американка у суді вимагає встановити батьківство козенят

Мешканка міста Одеса, що в американському штаті Флорида, Кріс Гедстром подала до суду на свою сусідку Хізер Дайнер. Причина судової тяганини проста та незвичайна водночас: встановлення батьківства козенят. Такого ми ще не бачили.

Якщо вам здавалося, що встановлення батьківства стосується лише людей, то ми однозначно маємо чим вас здивувати.

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З чого все почалося?

У грудні 2019 року Дайнер, яка займається розведенням козенят породи нігерійські карликові, продала Гедстром п'ятьох кіз за 900 доларів. Тепер власниця хоче зареєструвати їх, але для цього потрібне підтвердження їх батьківства.

Йдеться про реєстрацію в Американській асоціації молочних кіз. Це об'єднання, яке збирає інформацію про генеалогію цих тварин. Зареєстровані тварини мають більшу вартість, ніж незареєстровані.

Жінка намагається встановити батьківство

Чому Гедстром подала до суду?

Ще в лютому Гедстром повідомила Дайнер, що їй відмовили у реєстрації і письмово попросила зробити ДНК-тест, щоб підтвердити батьківство козенят. Дайнер натомість запропонувала повернути Гедстром гроші в обмін на козенят. Однак нова господиня не захотіла розлучатись з вихованцями, і подала до суду, щоб той зобов'язав Дайнер зробити тест на батьківство козенят.

Що за порода кіз?

Нігерійські карликові – це порода карликових кіз, створена в США. Спочатку їх використовували як декоративних тварин, пізніше стали розводити як домашніх. Їх молоко має високий рівень молочного жиру і протеїну.

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