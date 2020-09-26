Хто кого: швидкість нового Audi S8 порівняли з Bentley Flying Spur

YouTube-канал carwow влаштував дуель між новою Audi S8 D5 і Bentley Flying Spur третього покоління. Топ-версії седанів влаштували дрег-гонку на чверть милі і позмагалися у стартах з ходу в різних режимах. У заключному тесті оглядачі оцінили ефективність гальмування зі 113 кілометрів на годину.

Актуальне покоління Bentley Flying Spur дебютувало рік тому і зберегло 6,0-літровий W12 під капотом. Турбомотор видає 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту, коробка передач – преселективний 8-швидкісний "робот", привід повний. Британський седан важить 2437 кілограмів і коштує від 168 тисяч фунтів стерлінгів.

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В активі нової Audi S8 восьмициліндровий V-подібний 4,0-літровий турбомотор, віддача – 571 кінська сила і 800 Нм, коробка передач – 8-швидкісний "автомат", повний привід quattro. Audi на 217 кілограмів легша, ніж Bentley і майже вдвічі дешевша: ціни у Великобританії стартують з 97 тисяч фунтів стерлінгів.

На дистанції 402 метрів флагмани Audi і Bentley розділили менш як 0,1 секунди, і переможця визначив фотофініш. Настільки ж щільними вийшли результати вимірів ефективності гальмівних механізмів.

Пів року тому канал carwow вже тестував динаміку нового Flying Spur – тоді суперниками розкішного седана були Audi RS7 Sportback і "родинна" Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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