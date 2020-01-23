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Хто Холостяк 2020: оголошений герой нового 10 сезону проєкту

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Хто Холостяк 2020: оголошений герой нового 10 сезону проєкту - фото 1

Телеканал СТБ розсекретив ім'я нового головного героя 10-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Знайомтесь!

"Холостяк" 2020 стартує на екранах уже 6 березня. У ювілейному сезоні свою другу половинку шукатиме Макс – пілот і власник льотної школи в Маямі.

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Це впевнений, харизматичний, професіонал своєї справи, а також той, кого так довго шукали на місце головного героя 10-го сезону. Нагадаємо, що зйомки реаліті перенесли на 3 місяці, адже не могли знайти ідеальну кандидатуру.

Макс - Холостяк 2020 - фото 381713
Макс - фото Холостяка 2020

"Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі й досягає їх. Він багато років йшов до своєї мрії – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові", – описують холостяка автори програми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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