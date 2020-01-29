На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо найкращий вік для втілення мрій
-
- 42
Науковці визначили час, коли людські амбіції здатні досягнути свого піку, тож мрії можуть стати реальністю. Коли ж настає найкращий етап для самореалізації – читайте далі.
Британські дослідники вирішили визначити, у якому віці люди здатні максимально наблизитись до власних мрій. Для цього вони провели опитування за участю 2 тисяч осіб. З'ясувалось що найкращий період у віці 33 років, адже тоді амбіції доходять до свого піку.
І ще: Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
До того ж, у 33 чимало людей відчуває найбільше мотивації, здоров'я ще дозволяє тримати рівень енергії на високих позначках, а впевненість у собі допомагає розвиватись. Саме у цьому віці люди мають найбільш позитивні погляди на життя і найбільше бажання досягати цілей.
Дослідження також показало, що, зазвичай, у людей ключі завдання у житті: гроші, здорове харчування та хороша фізична форма.Також серед пріоритетів є вільний час для відпочинку та улюблених занять.
А найбільшою перепоною на шляху до втілення мрій добровольці назвали звичайнісіньку лінь. До слова, психологи рекомендують ставити перед собою реалістичні цілі, щоб потім не отримати букет розчарування та навіть депресивних настроїв. Також варто не забувати, що мрії збуваються лише у тих, хто хоч щось для цього робить.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
19:23У цьому готелі Канади можна 18 років жити безкоштовно: умова проста
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
18:51OPPO Find X2 отримає найшвидшу зарядку у світі
-
18:44Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись
-
18:23Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк ДРУЗІВ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:16Улюблений аксесуар Мадонни виявився небезпечним: відео
-
18:00Гороскоп на 30 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Життя повертається: як виглядає Австралії після пожеж та стихій
-
17:24Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок
-
17:16Названо найкращий вік для втілення мрій
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
16:53У США козел і собака поборються за звання почесного мера
-
16:43Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:26TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
16:14Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
15:33Працівник авіакомпанії "зіграв у боулінг" валізою пасажира: курйозне відео
-
15:16Локі повертається: Том Хіддлстон показав відео зі зйомок серіалу
-
14:55Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні
-
14:32Які текстові смайли найчастіше використовують у всьому світі: цікава статистика
-
14:15Письменник злякався посинілих ніг і став зіркою Twitter
-
13:44Форсаж 9: трейлер і дата виходу нового фільму
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень
-
08:33Чому кава не бадьорить: пояснення медиків