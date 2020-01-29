Названо найкращий вік для втілення мрій

Науковці визначили час, коли людські амбіції здатні досягнути свого піку, тож мрії можуть стати реальністю. Коли ж настає найкращий етап для самореалізації – читайте далі.

Британські дослідники вирішили визначити, у якому віці люди здатні максимально наблизитись до власних мрій. Для цього вони провели опитування за участю 2 тисяч осіб. З'ясувалось що найкращий період у віці 33 років, адже тоді амбіції доходять до свого піку.

І ще: Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку

До того ж, у 33 чимало людей відчуває найбільше мотивації, здоров'я ще дозволяє тримати рівень енергії на високих позначках, а впевненість у собі допомагає розвиватись. Саме у цьому віці люди мають найбільш позитивні погляди на життя і найбільше бажання досягати цілей.

Дослідження також показало, що, зазвичай, у людей ключі завдання у житті: гроші, здорове харчування та хороша фізична форма.Також серед пріоритетів є вільний час для відпочинку та улюблених занять.

А найбільшою перепоною на шляху до втілення мрій добровольці назвали звичайнісіньку лінь. До слова, психологи рекомендують ставити перед собою реалістичні цілі, щоб потім не отримати букет розчарування та навіть депресивних настроїв. Також варто не забувати, що мрії збуваються лише у тих, хто хоч щось для цього робить.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку