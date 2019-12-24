Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались

Закордоном доволі популярними є фото з Санта-Клаусом, тому щороку у святковий період і діти, і дорослі йдуть до торгових центрів та особливих місць. Однак не завжди кадри вдаються, адже навіть з Сантою може все піти не за планом.

У США та Європі доволі давньою різдвяною традицією є вести дітей до Санти, щоб підтримувати відчуття казки та дива. Малюки і навіть дорослі розповідають, чи були чемними упродовж року і що хочуть отримати від чарівного дідуся. Але інколи навіть такі милі моменти перетворюють у щось епічне. Саме такими дивними та кумедними знімками користувачі діляться в мережі. Тут весело:

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