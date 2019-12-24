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Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались

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Фото з Санта-клаусом, які не вдались - фото 1
Фото з Санта-клаусом, які не вдались

Закордоном доволі популярними є фото з Санта-Клаусом, тому щороку у святковий період і діти, і дорослі йдуть до торгових центрів та особливих місць. Однак не завжди кадри вдаються, адже навіть з Сантою може все піти не за планом.

У США та Європі доволі давньою різдвяною традицією є вести дітей до Санти, щоб підтримувати відчуття казки та дива. Малюки і навіть дорослі розповідають, чи були чемними упродовж року і що хочуть отримати від чарівного дідуся. Але інколи навіть такі милі моменти перетворюють у щось епічне. Саме такими дивними та кумедними знімками користувачі діляться в мережі. Тут весело:

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Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376078

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376079

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376080

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376081

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376082

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376083

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376085

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376086

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376087

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376084

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376088

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376089

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376090

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376091

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376092

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376093

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376094

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376095

Хто був чемним: епічні фото з Санта-Клаусом, які не вдались - фото 376096

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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