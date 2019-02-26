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Хронічний нежить: як його лікувати

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Головна порада при хронічному нежиті: звертайтеся до лікаря якомога швидше - фото 1
Головна порада при хронічному нежиті: звертайтеся до лікаря якомога швидше / Castle Connolly

Коли нежить не проходить тижнями, і закладеність носа – це не короткочасний неприємний епізод, цьому можна і треба дати відсіч.

Слово "хронічний" для більшості звучить лякаюче. Хронічний нежить лікуванню піддається. І, хоча відбувається це не завжди повністю, однак зменшити симптоми і знизити частоту загострень можна.

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Про хронічний нежить говорять в тому випадку, коли симптоми хвороби не проходять протягом 12 і більше тижнів. Такий нежить – не той випадок, коли можна покластися на поради друзів і знайомих. Звертатися за рекомендацією до фармацевта в аптеці також не варто, оскільки у цьому випадку потрібна грамотна діагностика і правильно вибудувана схема лікування.

Що ж вам порекомендує лікар? В першу чергу – медикаментозне лікування. Це протизапальна терапія і промивання носа сольовими розчинами. Якщо встановлена ​​алергічна природа нежитю, то медикаментозне лікування передбачає обов'язковий прийом антигістамінних препаратів і специфічну терапію.

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Джерело: mayoclinic
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