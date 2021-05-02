Христос Воскрес 12 мовами: українські зірки вразили виконанням великодньої пісні

Українські зірки вперше записали уніфікований піснеспів “Христос Воскрес” 12 мовами. Від української і до грецької та французької - це варто побачити!

Олександр Пономарьов написав єдину мелодію для першого у світі уніфікованого піснеспіву "Христос Воскрес", слова якого не змінювались сотні років, передає Радіо Maximum.

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Великодню композицію 12 мова виконали Олександр Пономарьов (українською), Віктор Павлік (турецькою), Оля Цибульська (іспанською), Злата Огнєвіч (італійською), Тоня Матвієнко (старослов'янською), Тарас Тополя (англійською) Наталя Холоденко (грузинською), Віталік Козловський (грецькою), оперний співак Хе Му (китайською), DZIDZIO (польською), Арсен Мірзоян (французькою) та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим (арамейською).

До зйомок відео також залучили близько 120 людей, серед яких були оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, бандуристка Marina Krut, діти Art music school ZABAVA та, власне, 12 солістів.

ХРИСТОС ВОСКРЕС 12 мовами, дивіться онлайн:

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