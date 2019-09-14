Хранителі: новий трейлер довгоочікуваного серіалу про культ Роршаха

У мережі показали другий повноцінний трейлер до нового серіалу Хранителі (Watchmen), за коміксами DC, який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному каналі HBO з'явився повноцінний трейлер новинки Хранителі (Watchmen), знятої на основі однойменних коміксів DC. Прем'єра серіалу запланована вже на 20 жовтня.

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Сюжет серіалу розповідає про світ вже після подій коміксів та стрічки Зака Снайдера. У центрі уваги опиниться конфлікт поліцейських з людьми з культу Роршаха у масках. Як відзначають у промо, ціллю деяких людей з прихованим обличчям стане розв'язання війни.

Головні ролі виконали: Реджина Кінг, Джеремі Айронс, Джин Смарт та інші.

Хранителі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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