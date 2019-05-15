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HP Omen X 2S: представлено незвичайний геймерський ноутбук з двома екранами

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HP Omen X 2S - фото 1
HP Omen X 2S / theverge

Компанія HP випустила незвичайний геймерський ноутбук Omen X 2S, оснащений двома екранами. Пристрій випущено для любителів комп’ютерних ігор, і дозволяє гравцям одночасно стрімити і спілкуватися.

Додатковий дисплей має діагональ 6 дюймів і роздільну здатність Full HD. Згідно із задумом компанії, він буде використовуватися геймерами для відображення повідомлень та іншої інформації під час трансляції ігор.

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Геймерський ноутбук Omen X 2S від HP - фото 327644
Геймерський ноутбук Omen X 2S від HP

Що стосується основного дисплея, то він отримав діагональ 15 дюймів і також роздільну здатність Full HD з частотою оновлення 144 Гц. Також виробник пропонує поліпшену модель ноутбука, де екран має частоту 240 Гц. Можливий варіант і з роздільною здатністю 4K і підтримкою HDR.

В основу ноутбука покладено процесор Intel Core i9 (8 ядер/16 потоків). Також є графічний прискорювач GeForce RTX 2080 Max-Q. Новинка оснащена 32 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувачем об'ємом до 2 ТБ. Товщина корпусу ноутбука становить 22 мм.

Геймерський ноутбук Omen X 2S від HP - фото 327645
Геймерський ноутбук Omen X 2S від HP

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Джерело: theverge
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