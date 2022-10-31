"Ховала ангельський голос": Ніколь Кідман вразила фанатів своїм співом – відео

Відома акторка Ніколь Кідман несподівано заспівала в дуеті зі своїм колегою по сцені та співаком Люком Евансом. Короткий анонс спільного треку справив неабияке враження на фанатів, тож радимо послухати!

55-річна австралійська кінозірка Ніколь Кідман нагадала прихильникам, що вона не лише талановита акторка, а й співачка. Білявка поділилась відео з запису спільної версії пісні "Say Something" з англійським колегою Люком Евансом. Атмосферний ролик з'явився на офіційній сторінці Ніколь в інстаграмі, де вже зібрав понад 140 тисяч вподобайок та тисячі захоплених коментарів.

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Відзначимо, що трек "Say Something" вийшов ще у 2014 році у виконанні гурту A Great Big World та Крістіни Агілери, здобувши "Ґреммі" за "Найкраще поп виконання дуетом або групою". А тепер композиція увійде у свіжий альбом Люка Еванса, який відомий завдяки головним ролям у "Форсажі 6" та серіалі "Алієніст".

Неймовірний голос Ніколь Кідман став відкриттям не для всіх, адже білявка сама виконувала всі партії у знаменитій стрічці "Мулен Руж!" (2001).

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