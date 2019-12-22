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Хоум-відео 90-х: Лана Дель Рей виконала одразу три пісні в новому кліпі

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Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell - фото 1
Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell

Популярна співачка Лада Дель Рей знову потішила прихильників атмосферним кліпом, у якому зазвучали одразу три нові треки з її нової платівки. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Лада Дель Рей продовжує дивувати своїх слухачів, адже презентувала ролик на 14 хвилин, який більше нагадує короткометражку та складає з трьох нових пісень.

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До запису потрапили Norman F***ing Rockwell, Bartender і Happiness is a butterfly, для кожної з яких виділено окрему частину в незвичайному кліпі. Звісно ж, атмосфера роботи нагадує хоум-відео 90-х, як і більшість останніх робіт Лани.

Перша частина показує, як зірка відпочиває на подвір'ї біля будиночка з окулярами, як перетворюють звичайний світ у фантастичний. На другій вона розважається з подругами на фоні апокаліпсису, на який їм байдуже, а от у третій дівчата захоплено стежать за метеликами та потрапляють під дощ.

Lana Del Rey Norman F***ing Rockwell, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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