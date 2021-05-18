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Hot Wheels випустила іграшковий Tesla Cybertruck

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Кожен може стати власником Tesla Cybertruck від Hot Wheels - фото 1
Кожен може стати власником Tesla Cybertruck від Hot Wheels

Американський виробник іграшкових машинок Hot Wheels випустив набір, у який входять модельки Tesla Cybertruck і квадроцикла Cyberquad, а також кермо-джойстик для керування пікапом. Весь набір оцінили всього у 100 доларів, що має залучити покупців.

Іграшковий Cybertruck від Hot Wheels виконаний у масштабі 1:10, як і лімітована модель пікапа, яку компанія анонсувала ще торік. Попри те, що до неї не додавався квадроцикл, а цінник був вищим у чотири рази, модельку швидко розпродали, пише Creations Mattel.

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Тепер Hot Wheels випустила нову версію електропікапа. На сайті вказано, що максимальна швидкість, яку може розвинути іграшковий Cybertruck, становить 19,3 кілометра на годину – це приблизно удвічі менше показника 400-доларової моделі. Крім цього, моторчик пікапа обертає тільки задні колеса, а кузов менш деталізований.

Серед переваг модельки – робоча оптика, оригінальний джойстик у формі керма справжнього Cybertruck, і квадроцикл Cyberquad, так само виконаний у масштабі 1:10. Правда, квадроцикл, на відміну від пікапа, не має радіоуправління. Cybertruck ж оснащений акумуляторами, 3 години зарядки яких забезпечать приблизно 25 хвилин руху.

Справжній Tesla Cybertruck ще не став на конвеєр. Очікується, що виробництво стартує до кінця року на заводі Giga Texas. У квітні глава Tesla Ілон Маск прибув на будівельний майданчик майбутнього підприємства на Cybertruck, після чого у мережі з'явилися нові знімки "живого" пікапа поблизу.

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