Honor представив новий флагманський смартфон

Гаджет будуть продавати з різними об'ємами пам'яті / SlashGear

Суббренд Huawei офіційно представив свій новий флагманський смартфон Honor View 20.

Honor View 20 оснащений найпотужнішою 48-мегапіксельною основною камерою, і 25-мегапіксельною екранною, розміщеною в невеликому отворі на екрані.

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У продаж на світові ринки цей пристрій має надійти в січні 2019 року. Базується флагман на восьмиядерному процесорі Kirin 980, а також має функцію Link Turbo, яка дозволяє прискорити завантаження з допомогою використання каналів LTE і Wi-Fi одночасно.

Гаджет будуть продавати з різними об'ємами пам'яті: 6+128 ГБ, 8+128 ГБ і 8+256 ГБ. Діаметр отвору в екрані, призначеного для фронтальної камери, становить 4,5 мм. Ємність батареї 4000 мАч. Вартість цього флагмана стартуватиме від позначки 435 доларів.

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