Характеристики Honor 10 Lite повністю розкриті до презентації

Лише через декілька днів після офіційного анонсу презентації нового Honor 10 Lite у базі даних китайського телекомунікаційного агентства з'явилися не тільки зображення смартфона, але і докладний перелік технічних характеристик.

На всіх рендерах Honor 10 Lite показаний з заднього боку. Уже відомо, що він буде доступний у чорному, червоному і синьому кольорах. Останні два – з градієнтом.

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Спереду смартфона розташується 6,21-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19,5: 9 і роздільною здатністю Full HD +. Ймовірно, в екрані буде виріз.

Так може виглядати Honor 10 Lite

"Серцем" новинки стане 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,2 ГГц, під опис якого найбільше підходить Kirin 710. Оперативної пам'яті буде 4 або 6 ГБ у залежності від версії. Для зберігання запропонують 64 чи 128 ГБ відповідно, з можливістю розширення картами microSD об'ємом до 256 ГБ.

Основна камера буде подвійна з сенсорами на 13 і 2 Мп, а фронталка – одна на 24 Мп. За автономність буде відповідати вбудований акумулятор на 3320 мАг. З коробки апарат буде працювати на Android Pie з EMUI 9.0.

Презентація Honor 10 Lite запланована на 21 листопада.

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