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Honor 9X в Європі назвали головним розчаруванням року: чому

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Honor 9X - фото 1
Honor 9X / digitaltrends

Компанія Honor почне продавати смартфон Honor 9X в Європі в листопаді. На жаль, чутки про процесор Kirin 710F підтвердилися.

Новинка має 6,59-дюймовий екран Full HD + без вирізів і отворів. Основна камера отримала два модулі на 48 Мп і 2 Мп. Серцем смартфона, як уже зазначалося, став фірмовий 12-нм чіп Kirin 710F, хоча в Китаї девайс продають з Kirin 810.

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Оперативної пам'яті під "капотом" встановлено 4 ГБ, а вбудованої 128 ГБ. Місткість акумулятора становить 4000 мАг. Honor 9X отримав прошивку EMUI на базі операційної системи Android 9. Також відзначимо чіп NFC, роз'єм для навушників і порт USB-C.

Honor 9X в Європі назвали головним розчаруванням року: чому - фото 363908

Разом з Honor 9X в Європі виробник почав продавати старшу версію, яка в нашому регіоні отримала назву не Pro, а Premium.

Honor 9X в Європі назвали головним розчаруванням року: чому - фото 363909

Обидва смартфони пропонують в чорному і синьому кольорах. Вартість Honor 9X і Honor 8X Premium поки що не оголошена. Можна припустити, що в Україні старша модель надійде за ціною близько 8000 гривень, а за молодшу проситимуть 6000-7000 гривень.

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Джерело: digitaltrends
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