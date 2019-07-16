Honor 9X і Honor 9X Pro з'явилися на якісних прес-рендерах

Днями ертифікація TENAA розкрила характеристики смартфонів Honor 9X і Honor 9X Pro, а зараз обидві новинки вже з'явилися на прес-рендерах.

Смартфони показані на зображеннях в різних градієнтних кольорах. Обидві моделі, як і передбачалося раніше, отримають широкоформатні екрани без отворів і вирізів.

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Фронтальна камера буде виїжджати з корпусу, як у Huawei P Smart Z і Redmi K20. З відмінностей пристроїв можна помітити лише кількість модулів основної камери: в Honor 9X встановлено два сенсори, а в Pro-версії три. Звичайний Honor 9X отримає 6.39-дюймовий дисплей з LCD-матрицею і роздільною здатністю Full HD+, а також процесор Kirin 810 з тактовою частотою 2.2 ГГц. Фронтальна камера в апараті буде на 16 Мп, а основна на 48 Мп + 2 Мп.

Honor 9X Pro, у свою чергу, буде відрізнятися потрійною основною камерою на 48 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Крім цього, апарат отримає дисплей на 6.59-дюймів і дві модифікації пам'яті на 6/128 ГБ або 8/256 ГБ. Презентація смартфонів пройде в Китаї вже наступного вівторка, 23 липня.

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