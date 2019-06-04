Honda влітку представить перший серійний електрокар

На початку липня 2019 року на фестивалі швидкості в Гудвілі компанія Honda планує представити серійну версію свого першого електрокара E.

Один автомобіль навіть випустять на перегони в рамках шоу. Презентована в Гудвілі Honda Е буде на 95% відповідати серійній версії.

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Крім того, на британському автофестивалі з'явитися серійна версія гібридного суперкара NSX, побудованого на базі концепту Urban EV. У Honda підтвердили, що гібрид збереже в продуктивній версії безліч комплектуючих і функцій від шоукара.

Зокрема, японська марка залишить в авто камери замість дзеркал. Це, начебто, знижує аеродинамічний опір приблизно на 90% і покращує ефективність всього транспортного засобу на 3,8%, відіграючи значну роль у збільшенні дальності їзди. Варто відзначити, що, хоч електрокар ще й не представили, але Honda Е вже відкрили для бронювань в Європі.

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