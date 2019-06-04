Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Honda влітку представить перший серійний електрокар

  • 12
Японська марка залишить в авто камери замість дзеркал - фото 1
Японська марка залишить в авто камери замість дзеркал / Jollawalls.com

На початку липня 2019 року на фестивалі швидкості в Гудвілі компанія Honda планує представити серійну версію свого першого електрокара E.

Один автомобіль навіть випустять на перегони в рамках шоу. Презентована в Гудвілі Honda Е буде на 95% відповідати серійній версії.

І ще: Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq

Крім того, на британському автофестивалі з'явитися серійна версія гібридного суперкара NSX, побудованого на базі концепту Urban EV. У Honda підтвердили, що гібрид збереже в продуктивній версії безліч комплектуючих і функцій від шоукара.

Зокрема, японська марка залишить в авто камери замість дзеркал. Це, начебто, знижує аеродинамічний опір приблизно на 90% і покращує ефективність всього транспортного засобу на 3,8%, відіграючи значну роль у збільшенні дальності їзди. Варто відзначити, що, хоч електрокар ще й не представили, але Honda Е вже відкрили для бронювань в Європі.

Honda влітку представить перший серійний електрокар - фото 331963

Читайте також: На звалищі знайшли унікальний львівський автобус

Джерело: autocar
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 447
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 08:55
  • 11782
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1512715
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології