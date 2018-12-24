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Honda випустила унікальну машину для дітей

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На сайті компанії розміщені записи зі звуком трьох автомобілів - фото 1
На сайті компанії розміщені записи зі звуком трьох автомобілів / Cnet

Компанія Honda з'ясувала, що найбільше дітей заспокоюють звуки спорткара NSX 2018 модельного року.

Фахівці японського автогіганта Honda створили м'яку іграшку у вигляді машинки, яка видає реальний звук вихлопу.

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Варто відзначити, що ця іграшка в серійне виробництво не надійде. Вона була створена лише для проведення ряду експериментів.

При цьому на сайті компанії розміщені записи зі звуком трьох автомобілів: NSX, Integra Type R 2001 модельного року і S2000 тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятого модельного року, що дозволяє батькам самостійно перевірити вплив цих звуків на дітей.

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Джерело: core77
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