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Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл

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Безпілотники можна викорисовувати і на будівництві - фото 1
Безпілотники можна викорисовувати і на будівництві

Компанія Honda вперше провела польові випробування автономного позашляховика Autonomous Work Vehicle.

Безпілотник протестували у реальних умовах експлуатації за трьома різними сценаріями: обслуговування ферми, транспортування пожежного обладнання та спорядження та допомога у збиранні врожаю.

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Представлений на CES 2018 Autonomous Work Vehicle (AWV) побудований на повнопривідному шасі від квадроцикла. Прототип оснащений GPS-приймачем, набором сенсорів для орієнтування в просторі, а також системою рейкового кріплення для додаткових аксесуарів. Безпілотник можна запрограмувати на роботу в трьох режимах: слідувати за об'єктом, переміщатися з пункту А в пункт Б і рухатися по заздалегідь заданому шаблону.

Одним з місць тестування безпілотника стала сонячна електростанція, розташована в Північній Кароліні. Тут AWV з причепленою косаркою видаляв рослини навколо сонячних панелей. У Колорадо позашляховик допомагав перевозити екіпірування й обладнання пожежної бригади. За допомогою функції "Йди за мною" безпілотник в автономному режимі рухався за пожежними до передової лінії вогню.

У Каліфорнійському коледжі сільськогосподарських і екологічних наук AWV використовували для збирання врожаю і розпорошення засобів проти комах і бур'янів. Безпілотник пересувався між двома заданими точками, а на ньому було встановлено додаткове обладнання та ящики.

В майбутньому Honda сподівається разом з партнерами вдосконалити безпілотник, а також розробити для нього набір аксесуарів і додаткового устаткування. Транспортний засіб можуть використовувати рятувальники, пожежники і навіть будівельники.

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295181

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295182

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295183

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295186

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295184

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295185

Honda у реальних умовах випробувала безпілотний квадроцикл - фото 295187

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Джерело: Motor
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