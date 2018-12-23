Honda підготувала "позашляхову" версію популярного Civic

Компанія Honda представить на автосалоні у Токіо концепт Civic Versatilist, який ідеологічно схожий на Ford Focus Active.

Це буде хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом, орієнтований на жителів міст, які ведуть активний спосіб життя та іноді виїжджають на природу.

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Крім збільшеного кліренсу, утилітарний Civic отримав новий захисний пластиковий обвіс по колу та незвичайні аеродинамічні елементи – на передніх дверях можна побачити маленькі "крильця". Інформації по технічній начинці наразі немає. Ймовірно, вона з'явиться після прем'єри концепту на автосалоні.

Так може виглядати позашляховий Honda Civic

Ще однією токійською новинкою Honda стане кей-кар S660 Neo Classic Racer. Машина побудована на базі S660 з заводським обвісом Neo Classic, а її зовнішність натхненна гоночним Honda S500. Серед доробок: розширювачі арок на болтах, агресивніше оформлення передньої частини, дзеркала заднього виду на крилах і шкіряна застібка капота.

Honda S660 Neo Classic Racer теж покажуть у Токіо

Крім того, японський виробник покаже "сімейний автомобіль майбутнього". Це прототип Well, в основі якого лежить мінівен StepWGN.

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