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Honda створила крокуючий стілець: відео

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chairless chair 2 0 - фото 1
chairless chair 2 0 / кадр з відео

Компанія Honda сконструювала стілець, який "вміє ходити". Винахід має підвищити ефективність праці і допомогти зберегти суглоби. Новинку планують презентувати вже в січні 2020 року на виставці споживчої електроніки CES.

Автори свій винахід називають "стілець без стільця". Ноу-хау являє собою легкий екзоскелет, який потрібно надягти на нижню частину тіла. З одного боку стілець підтримує людину, коли вона стоїть, а з іншого – виконує роль звичайного стільця.

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Такий концепт, вважають інженери, дозволить працівникам виробництва не завдати шкоди суглобам, яка може бути заподіяна через неправильне навантаження.

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Джерело: youtube
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