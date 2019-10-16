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Honda показала перше зображення нового Jazz

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Honda Jazz покажуть на Токійському автосалоні - фото 1
Honda Jazz покажуть на Токійському автосалоні

Honda Jazz, відома на деяких ринках під ім'ям Fit, готується до зміни покоління. Незадовго до дебюту новинки на Токійському автосалоні японський автовиробник поділився тизером, що демонструє обриси хетчбека.

Дизайн екстер'єру моделі зазнає істотних змін. Зокрема, автомобіль отримає нову світлодіодну оптику, причому задні ліхтарі тепер розташовуються горизонтально, а не вертикально.

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Завдяки опублікованим раніше шпигунським знімкам з'ясувалося, що модернізація також торкнулася бамперів – вони стали масивнішими. За іншими даними, Jazz отримає цифрову панель приладів і багатий набір електронних асистентів.

На європейському ринку модель представлятиметься ​​в гібридній модифікації, проте офіційних подробиць про встановлення поки немає. Передбачається, що в рух хетчбек призводить система i-MMD з півторалітровим "атмосферником" і двома електромоторами, сумарна віддача яких становить близько 150 кінських сил. Аналогічна установка вже є у гібридної Honda Insight.

Honda Jazz отримає низку змін - фото 361889
Honda Jazz отримає низку змін

Що ж стосується поточного покоління Honda Jazz, то воно продається з 2013 року, а у 2017 році модель пережила рестайлінг. Попит на автомобіль в Європі знижується: за перші шість місяців 2019 року продали трохи більше, ніж 17 тисяч машин, що на 19% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. У рідній Японії Jazz розійшовся у кількості 45 тисяч примірників – це на 6% менше торішнього результату.

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Джерело: Honda
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