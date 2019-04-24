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Honda представила спортивну версію моделі Civic: вона розкішна

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У рух автомобіль буде приводити 1,5-літровий турбодвигун - фото 1
У рух автомобіль буде приводити 1,5-літровий турбодвигун / Autodevot

В рамках Нью-Йоркського автосалону японська компанія Honda представила спортивну версію Civic 2019, що отримала приставку Si в назві.

Компактний автомобіль Honda Civic доступний в трьох виконаннях кузова: седан, купе і 4-дверний хетчбек.

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Конкурентами моделі є Hyundai Elantra, Nissan Sentra і Toyota Corolla. Під капотом седана і купе встановлюють 2,0-літровий двигун потужністю 158 к.с. Крім того в моторну гамму входить 1,5-літровий 174-сильний агрегат. Хетчбек комплектують тільки 1,5-літровим мотором.

У рух автомобіль буде приводити 1,5-літровий турбодвигун з віддачею 205 кінських сил. Спільно з агрегатом працює 6-швидкісна МКП.

Honda представила спортивну версію моделі Civic: вона розкішна - фото 323352

Honda представила спортивну версію моделі Civic: вона розкішна - фото 323353

Екстер'єр новинки поліпшили, а також відзначимо більш якісну звукоізоляцію салону, додаткові варіанти обробки і наявність іншої мультимедійної системи з великим сенсорним екраном.

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Джерело: autodevot
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