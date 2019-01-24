Дууууже повільно: як виглядає гонка ретрокарів Suzuki та Volkswagen Beetle

На YouTube-каналі TFLnow провели змагання між Suzuki Samurai 1987 року і класичним Volkswagen Beetle 1971-го.

Автомобілі порівняли у швидкості проходження чверті милі.

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Задньопривідний Beetle оснащений 1,6-літровим двигуном потужністю 61 кінська сила, поєднаним з чотириступеневою механічною коробкою передач. Suzuki Samurai комплектується мотором об'ємом 1,3 літра, що видає 64 сили, і п'ятиступеневою "механікою".

Раніше в гонці порівняли хот-хетч Honda Civic Type R останнього покоління і Land Rover Defender Works V8 з 405-сильним мотором і восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач ZF.

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