Honda показала деталі нового Civic: ефектне відео

Компанія Honda продовжує підігрівати інтерес до 11 покоління Civic. Цього разу марка випустила незвичайний відеотизер, в якому запропонувала розглянути багато деталей екстер'єру своєї найпопулярнішої моделі.

У 15-секундному ролику помаранчева Honda Civic постає у вигляді окремих фрагментів кузова, зображених у шматках розбитого дзеркала.

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За короткий час з різних ракурсів можна побачити головні та задні вузькі світлодіодні фари, центральну частину решітки радіатора з затемненою емблемою, а також кришку багажника з невеликим спойлером і чорні колісні диски.

У тизері представлений седан, проте відомо, що Civic буде доступний у кузові хетчбек, а також в "зарядженому" виконанні Type R, який, швидше за все, стане гібридом. Водночас у 11 поколінні компанія відмовиться від кузова купе через низький попит.

Попри опублікований тизер, все ще невідомо, як саме виглядатиме серійний Civic. У ролику сказано, що представлена ​​модель – прототип і фінальний зовнішній вигляд седана може відрізнятися.

Офіційна презентація нового покоління Honda Civic пройде 17 листопада на онлайн-платформі Twitch. А в серію 11 покоління найпопулярнішої моделі компанії піде не раніше весни 2021 року.

Уперше компанія Honda розкрила зовнішність нового Civic у кінці вересня. Нове покоління седана показали на патентних зображеннях, судячи з яких, можна припустити, що машина стане довшою та позбудеться властивої попередньому поколінню незграбності.

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