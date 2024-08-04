У Бразилії створили дитячі "Porsche 928": їхня комічність зашкалює

Бразилія – країна автомобільних дивацтв, від Ford Focus Super Duty до чудових, але повільних спортивних автомобілів Volkswagen.

Коріння Фольксвагена сягає глибоко в Латинську Америку, і вони розгалужуються в деяких жахливо дивних напрямках. Один з цих напрямків – у цьому крихітному бразильському міському автомобілі, який зовсім не Porsche 928, пише The Drive.

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Цей чибі Porsche називається Dacon 828, і його ім'я – явний натяк на його музу. За даними Evocars-Magazin.de, Dacon починав як бразильський імпортер європейських автомобілів від BMW до Maserati, Ferrari і Porsche. Коли в 1976 році Бразилія заборонила імпорт автомобілів, Dacon вижила, розширивши свою діяльність завдяки кастомізації та переобладнання автомобілів. У книзі "Driven to Write" сказано, що це означало створення лімузинів, переобладнання пікапів і заміну двигунів Porsche на двигуни VW. Це була побудова технічного фундаменту автовиробника, і саме таким він незабаром стане.

Модель 828 розпочала розробку в 1982 році як восьмий проєкт компанії Dacon, звідки, як вважають, і пішла її назва. Очевидно, що це низькорослий Porsche 928, зовнішній вигляд якого був досягнутий без використання будь-яких деталей Porsche. Як повідомляється, ліхтарі були взяті з автобуса VW T2 другого покоління, причому задні ліхтарі були встановлені не вертикально, а горизонтально, імовірно, щоб виглядати більш схожими на 928-й. Від T2 також були використані деталі інтер'єру, а також VW Gol (не Golf), в той час, як механізми були в основному від Beetle з повітряним охолодженням.

Dacon 828 – чудернацьке авто: дивіться відео

Це почалося з рами Beetle, яка була вкорочена майже на 31 дюйм, що, очевидно, означало, що водій сидів на задньому сидінні Beetle в прототипі. Задня підвіска була запозичена в універсала Type 3 (відомого як Variant II), а двигун – 1,6-літрова "пласка четвірка" VW.

У парі з чотириступеневою коробкою передач (швидше за все, механічною), його 65 кінських сил намагалися переміщати приблизно 1500-фунтовий 828-й зі швидкістю равлика. Розгін з нуля до 62 миль/год займав близько 20 секунд, а максимальна швидкість становила лише 88 миль/год. Удачі тобі, Марті Макфлай.

Як ви можете собі уявити, цей 92-Ain't продавався не так добре, як він показував себе. Між 1983 і 1994 роками, коли виробництво закінчилось, Dacon продав лише 47 одиниць. Компанія Dacon збанкрутувала в 1996 році, здавалося б, залишивши концепт на сторінках історії. Дивно, але у 2000-х роках до нього повернулася не пов'язана з ним компанія, яка задумала перероблений 828 з алюмінієвою трубчастою рамою і 200-сильною гібридною трансмісією в ролі вбивці Smart ForTwo. Але, здається, це ніколи не було чимось більшим, ніж просто програмним забезпеченням.

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Можливо, їм варто було знову спробувати скопіювати дизайн Porsche. З іншого боку, враховуючи, що Porsche 996 з очима, як у яєчні, все ще випускався в той час, можливо, краще б вони цього не робили.