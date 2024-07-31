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У Tesla звернулись до власників авто: попросили не користуватись мокрими рушниками

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Tesla закликає не користуватись популярним "лайфхаком" - фото 1
Tesla закликає не користуватись популярним "лайфхаком" / Waldemar

Tesla звернулася до власників електромобілів. Вони просять не використовувати поширений "лайфхак", що став відомим серед автовласників.

Його суть полягає в обмотуванні ручки зарядного кабелю Supercharger вологим рушником для підвищення потужності та швидкості заряджання. Про це пише видання ITC.

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Згідно з теорією, рушник буцімто охолоджує ручку, запобігаючи обмеженню потужності заряджання у спекотні дні. Один із власників Model S стверджує, що його автомобіль заряджався з потужністю 60 кВт, але після обмотування рушником швидкість зросла до 95 кВт. В Out Of Spec Studios зазначили, що цей трюк допоміг запобігти зниженню потужності зі 147 кВт до 58 кВт, збільшивши її до 119 кВт.

Попри те, що всі зарядні пристрої Tesla захищені від впливу вологи, компанія наполегливо не рекомендує використовувати цей метод. За їх словами, волога тканина на ручках кабелю Supercharger не підвищує швидкість заряджання, але може порушувати роботу температурних датчиків, що створює ризик перегріву або пошкодження.

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Tesla підкреслює, що цей спосіб може працювати тільки на старих моделях V2 Supercharger, оскільки новіші версії вже оснащені охолоджуваними ручками. Єдиний виняток – це Cybertruck, чия 800 В система може призвести до нагрівання навіть охолоджуваних ручок V3 Superchargers.

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