Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк-10 Максим Михайлюк добре проводить час з новою коханою після розставання з переможницею шоу Дашею Ульяновою.

У нього з'явилася нова кохана-25-річна модель Дарина Хлистун.

І ще: Модель Victoria's Secret показала гарячі форми на відео

Цього разу Макс, як любитель активного відпочинку, разом з молодою моделлю політав на повітряній кулі. Дарину Хлистун фанати, які очікували визнання в коханні і весілля з гімнасткою Дашею після фіналу "Холостяка", часто критикують за молодий зовнішній вигляд і знаходять вади в її обличчі і зовнішності під кожним фото.

Щаслива пара вирішила відпочити на Західній Україні, де вони і політали на повітряній кулі. Щирі фотографії Макс опублікував в Stories свого Instagram. Фанати Макса відзначили розпатланий і домашній вигляд моделі під час відпочинку.

Це цікаво: Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні