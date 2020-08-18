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Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою

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Макс Михайлюк з коханою - фото 1
Макс Михайлюк з коханою / odnaminyta

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк-10 Максим Михайлюк добре проводить час з новою коханою після розставання з переможницею шоу Дашею Ульяновою.

У нього з'явилася нова кохана-25-річна модель Дарина Хлистун.

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Цього разу Макс, як любитель активного відпочинку, разом з молодою моделлю політав на повітряній кулі. Дарину Хлистун фанати, які очікували визнання в коханні і весілля з гімнасткою Дашею після фіналу "Холостяка", часто критикують за молодий зовнішній вигляд і знаходять вади в її обличчі і зовнішності під кожним фото.

Щаслива пара вирішила відпочити на Західній Україні, де вони і політали на повітряній кулі. Щирі фотографії Макс опублікував в Stories свого Instagram. Фанати Макса відзначили розпатланий і домашній вигляд моделі під час відпочинку.

Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою - фото 420752

Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою - фото 420753

Холостяк Макс Михайлюк показав відпочинок з новою коханою - фото 420754

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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