Холостяк Макс Михайлюк блиснув сталевим пресом

Холостяк 10 сезону Макс Михайлюк поділився спокусливим фотом і зізнався, як ставиться до спорту. Новий пост він опублікував в Instagram.

Михайлюк вважає, що сучасна людина вбиває себе тим, що при розвитку технологій намагається спростити свою діяльність.

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"Всі бачать спорт в різних фарбах. Деякі люди ставляться не дуже позитивно, а деякі взагалі вважають спорт марною тратою часу. Інші, також як і я, бачать у спорті певний сенс і до великої радості ця тенденція починає рости в кращу сторону. Причому тут є певні поділи: хтось його просто дивиться, а хтось займається яким-небудь спортом або фізичним розвитком, ну а хтось віддає спорту все життя", – пише Макс.

Холостяк вважає, що спорт має неймовірні властивості і здатний знайомити і об'єднувати людей один з одним. І назвав тих, хто віддає спорту все своє життя – це тренери, організатори спортивних рухів і навіть спортивні піклувальники.

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