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Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним
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Перший випуск романтичного шоу Холостяк-9 уже вийшов на каналі СТБ. Головним героєм реаліті в новому сезоні став ведучий Нікіта Добринін. Із 26 красунь, які претендували на серце холостяка, у проект пройшло тільки 17 учасниць. Дізнайтеся, хто!
У 1 випуску 9 сезону шоу Холостяк відбулася вечірка-знайомство Нікіти Добриніна з дівчатами-учасницями проекту. Кожна з них намагалася сподобатися та запам'ятатися холостяку з першого погляду, але це вдалося не всім.
До теми: Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
За підсумками першого випуску в реаліті з-поміж 26 дівчат залишилося тільки 17 учасниць, яким Нікіта вручив заповітні троянди. Одну з них головний герой покликав на побачення.
Холостяк 2019 – учасниці, які пройшли далі
Учасницями Холостяка-9 стали Вікторія, Валерія, Ольга, Наталія, Марина, Дарія, Кароліна, Елізабет, Лілія, Аня, Єлизавета, Діна, Софія, Юля, Анастасія, Лілія, Юлия.
Настя та Юля отримали запрошення на побачення прямісінько з першої вечірки.
АНАСТАСІЯ, 23 РОКИ
Дівчина живе у Львові та працює продавцем-консультантом. У вільний від роботи час вона бігає, а також їздить у гастрономічні тури.
ЮЛІЯ, 25 РОКІВ
Юля з Кременчука. Вона мріє стати успішною бізнес-вумен, а також стати хорошою мамою та ідеальною дружиною!
ЕЛІЗАБЕТ, 24 РОКИ
Далі троянду отримала Елізабет. Вона італійка. Дівчина хоче стати мамою двох дітей.
ЮЛЯ, 24 РОКИ
Юля з Дніпра і вважає, що ідеалів чоловіка у неї немає!
ДІНА, 22 РОКИ
Діна одеситка, працює помічником депутата. Ідеал Діни – Бред Пітт! Чи не стане на заваді те, що Нікіта не дуже схожий не Бреда?
СОФІЯ, 22 РОКИ
Сором'язлива киянка Софія ще студентка. Вона хоче зустріти свою людину, котру красуня буде задаровувати коханням.
ЛІЛЯ, 28 РОКІВ
Ліля працює у Харкові менеджером з продажів в інтернет-магазині. Дівчина мріє про дім на березі моря, а також щасливу сім'ю.
ЄЛИЗАВЕТА, 23 РОКИ
Одеситка Єлизавета – лікар-стоматолог. Дівчина шукає розумного, веселого, доброго та турботливого чоловіка.
АНЯ, 28 РОКІВ
Анна – економіст з Миколаєва. Дівчина мріє про сім'ю, а також успішну кар'єру.
ЛІЛІЯ, 21 РІК
Лілія – помічник дизайнера з Дніпра. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.
КАРОЛІНА, 25 РОКІВ
Кароліна з Миколаєва. Дівчина мріє про щасливу сім'ю, квартиру в столиці, а також дорогу іномарку.
ДАША, 20 РОКІВ
Киянка Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і не пив.
МАРИНА, 21 РІК
Марина з Сумської області ще не визначилась, яким є її ідеальний чоловік.
НАТАЛІЯ, 23 РОКИ
Наталія – провізор в аптеці та бізнес-консультант з Харкова.
ОЛЯ, 25 РОКІВ
Киянка Оля займається журналістикою. Дівчина мріє про сім'ю і домашній затишок.
ВАЛЕРІЯ, 29 РОКІВ
Валерія – менеджер з продажів. Валерія мріє про мандри на автомобілі, а також кохану людину, яка буде підтримувати всі її починання.
ВІКТОРІЯ, 25 РОКІВ
Луганчанка Вікторія обожює мандрувати, а також мріє, щоби її обранець був таким же, як її батько.
І ще: Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу
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