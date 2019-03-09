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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним

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Нікіта Добринін роздав перші троянди - фото 1
Нікіта Добринін роздав перші троянди

Перший випуск романтичного шоу Холостяк-9 уже вийшов на каналі СТБ. Головним героєм реаліті в новому сезоні став ведучий Нікіта Добринін. Із 26 красунь, які претендували на серце холостяка, у проект пройшло тільки 17 учасниць. Дізнайтеся, хто!

У 1 випуску 9 сезону шоу Холостяк відбулася вечірка-знайомство Нікіти Добриніна з дівчатами-учасницями проекту. Кожна з них намагалася сподобатися та запам'ятатися холостяку з першого погляду, але це вдалося не всім.

До теми: Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна

За підсумками першого випуску в реаліті з-поміж 26 дівчат залишилося тільки 17 учасниць, яким Нікіта вручив заповітні троянди. Одну з них головний герой покликав на побачення.

Холостяк 2019 – учасниці, які пройшли далі

Учасницями Холостяка-9 стали Вікторія, Валерія, Ольга, Наталія, Марина, Дарія, Кароліна, Елізабет, Лілія, Аня, Єлизавета, Діна, Софія, Юля, Анастасія, Лілія, Юлия.

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Настя та Юля отримали запрошення на побачення прямісінько з першої вечірки.

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Настя та Юля

АНАСТАСІЯ, 23 РОКИ

Дівчина живе у Львові та працює продавцем-консультантом. У вільний від роботи час вона бігає, а також їздить у гастрономічні тури.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312908

ЮЛІЯ, 25 РОКІВ

Юля з Кременчука. Вона мріє стати успішною бізнес-вумен, а також стати хорошою мамою та ідеальною дружиною!

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312901

ЕЛІЗАБЕТ, 24 РОКИ

Далі троянду отримала Елізабет. Вона італійка. Дівчина хоче стати мамою двох дітей.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312913

ЮЛЯ, 24 РОКИ

Юля з Дніпра і вважає, що ідеалів чоловіка у неї немає!

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312905
ДІНА, 22 РОКИ

Діна одеситка, працює помічником депутата. Ідеал Діни – Бред Пітт! Чи не стане на заваді те, що Нікіта не дуже схожий не Бреда?

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312900

СОФІЯ, 22 РОКИ

Сором'язлива киянка Софія ще студентка. Вона хоче зустріти свою людину, котру красуня буде задаровувати коханням.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312906
ЛІЛЯ, 28 РОКІВ

Ліля працює у Харкові менеджером з продажів в інтернет-магазині. Дівчина мріє про дім на березі моря, а також щасливу сім'ю.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312902

ЄЛИЗАВЕТА, 23 РОКИ

Одеситка Єлизавета – лікар-стоматолог. Дівчина шукає розумного, веселого, доброго та турботливого чоловіка.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312911

АНЯ, 28 РОКІВ

Анна – економіст з Миколаєва. Дівчина мріє про сім'ю, а також успішну кар'єру.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312899

ЛІЛІЯ, 21 РІК

Лілія – помічник дизайнера з Дніпра. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312914

КАРОЛІНА, 25 РОКІВ

Кароліна з Миколаєва. Дівчина мріє про щасливу сім'ю, квартиру в столиці, а також дорогу іномарку.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312910

ДАША, 20 РОКІВ

Киянка Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і не пив.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312903

МАРИНА, 21 РІК

Марина з Сумської області ще не визначилась, яким є її ідеальний чоловік.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312909

НАТАЛІЯ, 23 РОКИ

Наталія – провізор в аптеці та бізнес-консультант з Харкова.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312907

ОЛЯ, 25 РОКІВ

Киянка Оля займається журналістикою. Дівчина мріє про сім'ю і домашній затишок.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312904

ВАЛЕРІЯ, 29 РОКІВ

Валерія – менеджер з продажів. Валерія мріє про мандри на автомобілі, а також кохану людину, яка буде підтримувати всі її починання.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312898

ВІКТОРІЯ, 25 РОКІВ

Луганчанка Вікторія обожює мандрувати, а також мріє, щоби її обранець був таким же, як її батько.

Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним - фото 312912


І ще: Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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