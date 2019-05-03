Холостяк 9 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

У реаліті Холостяк 2019 продовжується боротьба за серце головного героя. 3 травня Нікіта Добринін відправив додому ще одну учасницю. Дивіться онлайн 9 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!

У 9 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили п'ятеро дівчат, яким Нікіта Добринін вручив троянди після попереднього випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, однак їх змогли виконати не всі.

Холостяк 9 сезон 9 випуск – дивитися онлайн від 03.05.2019:

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Тиждень почався із групового побачення. Першими з Нікітою зустрілися загадкова Софія та смілива й розкута Даша. Нікіта Добринін приготував для своїх обраниць справжній творчий релакс: цілий день унікальної фотосесії на мальовничих вуличках Бордо! Кращого заняття, ніж позування, для дівчат не знайти! Та ще й коли в ролі фотографа чоловік твоєї мрії! Чи допомогли світлини розкрити Софію та Дашу з нового боку? І кого головний герой поставив перед нелегким вибором?

Романтика романтикою, а істерики за розкладом! Емоції знову взяли верх над Олею. Що стало останньою краплею в морі її терпіння? Холостяк змусив красуню забути всю легкість від минулого індивідуального побачення. Невже Оля таки наважиться покинути проект за кілька кроків до фіналу?

Вперше в сезоні Нікіта Добринін дозволив самим дівчатам обирати, чи давати їхнім стосункам ще один шанс чи ні! Який вибір зробили учасниці?

На напруженій церемонії троянд проект покинула одна учасниця. Хто ж покинув проект за кілька кроків до омріяного фіналу?

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