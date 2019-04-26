Холостяк 8 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

У реаліті Холостяк 2019 продовжується боротьба за серце головного героя. 26 квітня Нікіта Добринін відправив додому ще дві учасниці. Дивіться онлайн 8 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!

У 8 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили шестеро дівчат, яким Нікіта Добринін вручив троянди після попереднього випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, однак їх змогли виконати не всі.

Холостяк 9 сезон 8 випуск – дивитися онлайн від 26.04.2019:

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Два казкових індивідуальних побачення, які переросли в незрозумілу близькість. Гучний скандал у будинку учасниць шоу "Холостяк" 2019 і апогей протистояння Наташі та Софії. А також гра в справжні палкі "французькі пристрасті" – випробування, яке багато хто не зміг пройти без сліз. Цей тиждень залишив багато слідів у серцях героїв – дізнайся всі подробиці в проекті "Холостяк".

Ревнива Оля нарешті отримала запрошення на індивідуальне побачення. Нікіта Добринін підготував для дівчини, дійсно, щось особливе – політ душі та тіла вище хмар, над усіма упередженнями й над умовами шоу, які їх сковують. Холостяк 9 сезону здійснив її мрію – показав Олі океан і дюну Піла в усій красі та масштабності. Захват, дитяча радість і близькість наповнювали теплом тісну кабіну літака. Чи допомогло це побачення Олі та Нікіті відкритися один перед одним і дати початок новій особливій ​​історії без скандалів і чвар?

Поки герої, відірвавшись від землі, насолоджувалися один одним, в особняку в Бордо закипало терпіння Наташі. Єдина учасниця, яка залишилася без індивідуального побачення, продовжувала зганяти невдоволення на інших героїнь. "Криптоледі" ніяк не забуде поцілунок Даші та Нікіти й не може пробачити дівчатам їхнього успіху. Наташа не знала, що попереду на всіх чекало ще одне випробування – гра в мафію під назвою "Французькі пристрасті". Хто не пройшов іспиту Нікіти Добриніна на хитрість? І які завдання довелося виконати тим, хто програв? Дізнаємося вже сьогодні!

На 8 тижні шоу "Холостяк" 2019 сталося ще одне абсолютно непередбачуване побачення. Нікіта покликав Марину заглянути з ним у майбутнє. Виявилося, що чоловік висловився в прямому сенсі. Дізнайся, як герої проекту перенеслися у свою старість? І чи сподобалася Добриніну постаріла Марина?

На напруженій церемонії троянд проект покинула дві учасниці. Дізнайтесь, хто більше не буде боротися за серце холостяка?

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