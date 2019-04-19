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Холостяк 7 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

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Нікіта Добринін - Холостяк 9 - фото 1
Нікіта Добринін - Холостяк 9

У реаліті Холостяк 2019 продовжується боротьба за серце головного героя. 19 квітня Нікіта Добринін відправив додому ще дві учасниці. Дивіться онлайн 7 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!

У 7 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили сім дівчат, яким Нікіта Добринін вручив троянди після попереднього випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, однак їх змогли виконати не всі.

Тут більше: Дивіться минулий 6 випуск шоу Холостяк 2019

Повним складом учасниці шоу прилетіли в романтичну Францію. Кожна дівчина сподівалася, що для неї це буде особливий тиждень романтики, а взаємний потяг із Нікітою Добриніним стане ще сильнішим. Однак виявилося, що вікенд приніс зовсім інші емоції та цілий шквал сліз, оскільки Холостяк покинув дівчат в аеропорту заради таємного побачення.

Замість очікування пересадки в аеропорту, Нікіта потайки вкрав одну з учасниць і вирушив із нею в Париж. Зате щасливиця отримала незабутнє побачення: прогулянку світовою столицею романтики за руку із холостяком, візит у величний Лувр і древній Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі), а також чудовий підйом на Ейфелеву вежу. Таке побачення – справжня мрія кожної дівчини. Кому ж з учасниць проекту так пощастило?

Тим часом героїні реаліті перебралися жити в тепле Бордо. Їм пощастило оселитися в справжньому старому маєтку. Щоб ще більше занурити дівчат в атмосферу Франції, холостяк влаштував їм винний марафон – одну з найулюбленіших місцевих розваг. Це дійсно біг на дистанції – від одного контрольного пункту з вином до іншого.

Наташа відчайдушно сподівається, що це індивідуальне побачення. "Кріптоледі" намагалася домогтися зустрічі сам на сам. Атмосфера приємного вечора розлетілася на друзки, коли Нікіта Добринін поцілувався з учасницею на очах в інших!

На напруженій церемонії троянд проект покинули дві учасниці. Дізнайтеся, хто ж!

Холостяк 9 сезон 7 випуск – дивитися онлайн від 19.04.2019

Кому Нікіта вручив троянди - фото 322621
Кому Нікіта вручив троянди

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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