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Холостяк 6 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
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У реаліті-шоу Холостяк 2019 триває боротьба за серце головного героя. 12 квітня Нікіта Добринін відправив додому ще дві учасниці. Дивіться онлайн 6 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!
У 6 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили 8 дівчат, яким Нікіта Добринін подарував троянди після попереднього випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, однак з ними впоралися не всі.
Тут більше: Дивіться минулий 5 випуск шоу Холостяк 2019
Шостий тиждень у проекті мав початися з приємної вечірки, де всі дівчата і сам Нікіта Добринін змогли б розслабитися і поспілкуватися. Але відпочити не вийшло, тому що ведучий Григорій Решетнік раптово привів у гості трьох нових учасниць...
Дівчатам довелося познайомитися з Діаною, Ольгою та Марією. Сказати, що прийом був холодним – означає, промовчати. Атмосфера буквально вибухала від гніву! Хтось наважився висловити своє невдоволення просто при холостяку, а хтось перебрав з алкоголем і розійшовся не на жарт... Для самого Нікіти Добриніна нова трійка учасниць теж виявилася сюрпризом.
Попри все, любовні історії тривають! "Жертва" Оля з "кріптоледі" Наташею летять у свою першу подорож із Нікітою Добриніним. Холостяк влаштував дівчатам незабутню пригоду. Разом вони вперше спробували займатися ленд сейлінгом. Нікіта задумав цей подарунок спеціально для Олі, яка обожнює "Формулу-1". Дівчина оцінила його старання.
У 6 випуску герої навіть влаштували справжні перегони, у результаті яких у кріптоледі з'явився величезний синець. Хто ж виграв змагання за серце Добриніна: Оля або Наталі?
Ще дві щасливиці отримали запрошення на індивідуальне побачення з холостяком. Досвідчений і сильний український ведучий навчив одну зі своїх обраниць грати в гольф і додав у гру привабливу сексуальну інтригу. А з іншою красунею розділив справжнє психологічне випробування.
На напруженій церемонії троянд проект покинули дві учасниці. Дізнайтеся, хто!
Холостяк 9 сезон 6 випуск – дивитися онлайн від 12.04.2019
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