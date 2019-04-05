Холостяк 5 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

У реаліті Холостяк 2019 вирують справжні пристрасті! 5 квітня Нікіта Добринін відправив додому ще двох дівчат. Дивіться онлайн 5 випуск 9 сезону та дізнайтеся, які учасниці покинули шоу!

У 5 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили 9 дівчат, яким Нікіта Добринін вручив заповітні троянди після попереднього випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, з якими впорають не всі.

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Колесо пристрастей проекту Холостяк розкручується все сильніше! Минулого тижня відгримів скандал із телефоном, а в новому випуску розгорівся новий скандал: одна з дівчат вирішила дати відкоша Добриніну на побаченні! Але все за порядком.

Отож, 5 випуск від 05.04.2019 відкриває групове побачення. Дівчат чекає незвичайна подорож у стіни університету. Саме на цьому життєвому етапі відбувається формування цінностей і орієнтирів, це час кардинальних змін, першої серйозної роботи та першого дорослого кохання. Саме у вишах відбуваються трагедії, які змінюють нас на ціле життя, тож в ефірі шоу Нікіта Добринін розповів ексклюзивні факти зі свого студентського життя.

Але не тільки холостяку довелося відкрити свої секрети, але й щасливим учасницям побачення. Спеціально для цієї зустрічі Нікіта змонтував фільм із дитячих фотографій і відео холостячок. Цікаво, що одна з дівчат змінилася настільки, що шокувала всіх і не залишила шансу впізнати її на фото!

При цьому групове побачення несподівано переросло в конфлікт. Ольга зважилася на відкрите осудження холостяка і захотіла піти з проекту. Чому ж вона втекла із побачення з Добриніним?

Екстремальна та максимально напружена атмосфера запанувала і в будинку дівчат. Кріптоледі Наташа пішла на відкритий конфлікт із Софією. І підтримати Наталі зважилися несподівані союзники.

На напруженій церемонії троянд проект покинули дві учасниці.

Холостяк 9 сезон 5 випуск – дивитися онлайн від 05.04.2019

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