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Холостяк 9 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2019

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Нікіта Добринін - головний холостяк 2019 - фото 1
Нікіта Добринін - головний холостяк 2019

Реаліті Холостяк 2019 вражає шаленими пристрастями! 29 березня Нікіта Добринін продовжив пошуки свого кохання, однак дві учасниці покинули шоу. Дивіться онлайн 4 випуск 9 сезону та дізнайтеся імена цих дівчат!

У 4 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили 11 дівчат, які отримали троянди від Нікіти Добриніна після минулого випробування. Цього разу головний холостяк країни приготував для учасниць нові завдання, які зможуть виконати не всі.

Це цікаво: Дивитись попередній 3 випуск шоу Холостяк 2019

Стосунки дівчат у будинку нагнітаються до межі! Усі дізнаються, що Оля усупереч правилам має телефон і спілкується із Нікітою. Ревнощі, злість і ворожість накрили учасниць шоу Холостяк 2019 наскільки, що у новому випуску героїні вперше розлютили Добриніна. У підсумку обставини довели відразу кількох дівчат до гірких сліз.

Однак спершу учасниці зіграли з холостяком гру "Я ніколи не", під час якої ми вперше почули пікантні подробиці про сексуальне життя Нікіти Добриніна. Дізнайтеся, у яких екзотичних місцях був секс у Добриніна, чи спав він із дівчиною на першому побаченні та чи мав досвід групового сексу.

Марина, Юля й Аня вирушили з Нікітою в групову подорож на острів Кіпр. Серед літа, прекрасних пейзажів скель, укритих зеленню, їх чекало незабутнє побачення. Дівчата вчилися робити свічки із живих троянд і дегустували унікальні варення з абсолютно незвичних продуктів, наприклад, кабачків і оливок. У шоу відбудеться відразу кілька поцілунків!

При цьому Юля вже вдруге на побаченні з Нікітою Добриніним і знову поїхала з ним в подорож. Чоловік просив її бути розкутою, відвертою і більше йому довіряти. Чи змогла Юля подолати себе і розкритися?

Ніхто з дівчат не отримав троянду після цього романтичного побачення, однак Марині пошастило стати володаркою індивідуальної зустрічі з Нікітою. Холостяк підготував для дівчини заняття з віндсерфінгу. Побачення запам'ятається глядачам палким поцілунком цієї пари:

Холостяк 9 сезон 4 випуск – дивитися онлайн від 29.03.2019

На напруженій церемонії троянд підуть найсильніші, які навіть не сумнівалися у своєму успіху. Дивіться, які дівчата стали щасливими власницями та отримали троянду ще до церемонії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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