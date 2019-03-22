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Холостяк 9 сезон 3 випуск: дивитися онлайн, хто покинув проект
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У реаліті-шоу Холостяк 2019 своє кохання шукає Нікіта Добринін. За його серце змагається 14 красунь, але 22 березня аж три учасниці мають покинути проект. Дивіться онлайн 2 випуск 9 сезону та дізнайтеся імена цих дівчат!
У 3 випуск шоу Холостяк 9 сезон потрапили 14 дівчат, які отримали троянди від Нікіти Добриніна за підсумками минулого випробування. Цього разу головний холостяк країни придумав для учасниць нові завдання, з якими впораються не всі.
Це цікаво: Дивитись попередній 2 випуск шоу Холостяк 2019
У новому випуску Елізабет нарешті отримала заповітне запрошення. Минулої церемонії троянд вона побажала, щоб її побачення відбулося якомога швидше. Але дівчина точно не сподівалася, що на зустрічі з Нікітою Добриніним вона буде не сама ... а в оточенні цілих чотирьох його друзів! Справа в тому, що український телеведучий запросив учасницю на тренінг для закоханих пар від психолога та коуч-тренера Маргарити Січкар. Герої повинні дізнатися один про одного багато цікавих фактів, щоб навчитися довіряти.
А от у будинку розгорілися справжні пристрасті між Наташею та Юлею.
У новому випуску також відбулося перше групове побачення, яке тривало цілу ніч і закінчилося першим поцілунком у шоу. Пристрасть, алкоголь і потяг таки взяли верх над розумом. Даша, Діна і Наталя провели незабутню ніч у клубі при слабкому інтимному освітленні з холостяком. При цьому кожна учасниця намагалася привернути увагу до себе, але тільки одна стала щасливою власницею першого поцілунку.
Після цього Нікіта Добринін влаштував дівчатам пікнік, де несподівано відправив додому цілих трьох учасниць! Красуні сподівалися розслабитися, посміятися і поїсти смачного м'яса в компанії холостяка. Вони були готові продемонструвати йому свої кулінарні вміння. Але виявилося, що холостяк серйозно налаштований закінчити стосунки відразу з декількома учасницями романтичного шоу СТБ.
Дізнайтеся, які три дівчини покинули проект у третьому випуску!
Холостяк 9 сезон 3 випуск – дивитися онлайн від 22.03.2018
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