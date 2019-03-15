Холостяк 9 сезон 2 випуск: дивитися онлайн, хто покинув проект

У реаліті-шоу Холостяк 2019 свого кохану шукає Нікіта Добринін. Підкорити його серце намагаються 17 красунь, але двоє з них мають покинути проект. При цьому 2 випуск 9 сезону не обійшовся без нових інтриг – дивіться самі!

У прем'єрному випуску шоу Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін вручив троянди 17 дівчатам з усієї України. Саме вони стали учасницями реаліті. У 2 випуску красуні заселилися в спільний будинок, де й розгортатимуться головні інтриги.

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Новосілля в учасниць почалося з маленьких кексів із рожевою глазур'ю, на яких Добринін залишив різні побажання. Кожна дівчина отримала особливе звання: найбільш недоступної, найсексуальнішої, найсміливішої, найщирішої...

Та поки учасниці шоу Холостяк 2019 перевертали будинок у пошуках першого запрошення на побачення, перша на проекті романтична зустріч уже йшла повним ходом! Нікіта полетів до Єгипту разом із протилежностями Юлею та Настею. Упевнена в собі блондинка Юля любить демонструвати красу свого тіла й підкреслювати її відкритими вбраннями. Настя – мила і сором'язлива. Завдяки проекту вона вперше опинилася за кордоном.

У 2 випуску Нікіта Добринін придумав для дівчат незабутню прогулянку на яхті та заняття дайвінгом. Юля точно знала, що затьмарить Настю. Але обернулося все несподіванкою.

Настя та Юля на побаченні з Нікітою

Нікіта Добринін влаштував для дівчат справжню несподіванку. Він запропонував Насті та Юлі зайнятися дайвінгом. Зауважимо, що Юля після вагань відмовилася від можливості попірнати з холостяком. Настя ж вирішила не марнувати шанс побути на самоті з Нікітою.

Настя і Нікіта зайнялись дайвінгом

Тим часом будинок стривожило не тільки перше побачення, але й перший індивідуальний подарунок. Хто його отримає? Кожна дівчина потай сподівається, що саме вона. Ведучий Григорій Решетняк прийшов до красунь з презентом і вручив його Ользі.

Ольга отримала подарунок від холостяка

Дізнайтеся, кому ж пощастило відчути особистий масаж від Добриніна, а які дві дівчини покинули проект у другому випуску!

Холостяк 9 сезон 2 випуск – дивитися онлайн відео від 15.03.2018

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