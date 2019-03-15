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Холостяк 9 сезон 2 випуск: дивитися онлайн, хто покинув проект
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У реаліті-шоу Холостяк 2019 свого кохану шукає Нікіта Добринін. Підкорити його серце намагаються 17 красунь, але двоє з них мають покинути проект. При цьому 2 випуск 9 сезону не обійшовся без нових інтриг – дивіться самі!
У прем'єрному випуску шоу Холостяк 9 сезон Нікіта Добринін вручив троянди 17 дівчатам з усієї України. Саме вони стали учасницями реаліті. У 2 випуску красуні заселилися в спільний будинок, де й розгортатимуться головні інтриги.
Це цікаво: Усі учасниці шоу Холостяк 2019, які боротимуться за Добриніна
Новосілля в учасниць почалося з маленьких кексів із рожевою глазур'ю, на яких Добринін залишив різні побажання. Кожна дівчина отримала особливе звання: найбільш недоступної, найсексуальнішої, найсміливішої, найщирішої...
Та поки учасниці шоу Холостяк 2019 перевертали будинок у пошуках першого запрошення на побачення, перша на проекті романтична зустріч уже йшла повним ходом! Нікіта полетів до Єгипту разом із протилежностями Юлею та Настею. Упевнена в собі блондинка Юля любить демонструвати красу свого тіла й підкреслювати її відкритими вбраннями. Настя – мила і сором'язлива. Завдяки проекту вона вперше опинилася за кордоном.
У 2 випуску Нікіта Добринін придумав для дівчат незабутню прогулянку на яхті та заняття дайвінгом. Юля точно знала, що затьмарить Настю. Але обернулося все несподіванкою.
Нікіта Добринін влаштував для дівчат справжню несподіванку. Він запропонував Насті та Юлі зайнятися дайвінгом. Зауважимо, що Юля після вагань відмовилася від можливості попірнати з холостяком. Настя ж вирішила не марнувати шанс побути на самоті з Нікітою.
Тим часом будинок стривожило не тільки перше побачення, але й перший індивідуальний подарунок. Хто його отримає? Кожна дівчина потай сподівається, що саме вона. Ведучий Григорій Решетняк прийшов до красунь з презентом і вручив його Ользі.
Дізнайтеся, кому ж пощастило відчути особистий масаж від Добриніна, а які дві дівчини покинули проект у другому випуску!
Холостяк 9 сезон 2 випуск – дивитися онлайн відео від 15.03.2018
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