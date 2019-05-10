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Холостяк 10 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

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Нікіта Добринін - Холостяк 9 - фото 1
Нікіта Добринін - Холостяк 9

У реаліті Холостяк 2019 продовжується боротьба за серце головного героя. 10 травня Нікіта Добринін відправив додому ще одну учасницю. Дивіться онлайн 10 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!

У проекті Холостяк 9 сезон 10 випуск настав один із найбільш зворушливих і хвилюючих моментів – знайомство з батьками. Деякі учасниці ніколи не приводили хлопців у коло сім'ї, і Нікіта Добринін став першим, хто пройшов із ними цей шлях!

І ще: Холостяк 9 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

Дивись у шоу Холостяк 2019, хто зустрів Нікіту, як рідного? А хто не був йому радий? І як зміняться стосунки холостяка і дівчат після того, як він дізнається їхні найпотаємніші секрети? Несподівані зізнання, сестри, які бажають відбити холостяка, та іспит на мужність – усе це чекає на нас у новому випуску.

Дівчата скучили за Нікітою і були раді бачити його, як ніколи. Усі підготували для нього приємні сюрпризи, які допомогли розрядити обстановку перед знайомством із рідними. Наприклад, Ліля відкрилася зовсім з іншого боку – виявляється, учасниця проекту Холостяк 9 сезон приховувала від усіх талант баристи.

А ось Софія намагалася навчити Добриніна... шити! Що вийшло з цієї авантюри? І чи вдалося Нікіті пошити бодай трохи гідний одяг?

Не обійшлося і без дитячих фотографій, батьківської критики в сторону способу життя героїнь і навіть зізнань у коханні! Марина виявилася справжньою бізнес-леді з нетрів, яка зробила себе сама і живе тільки роботою. Ліля – нечупарою, яка розкидає речі у будинку в поганому настрої. Соня – замкнутою в батьківській клітці птахою. А що розповіли рідні про Дашу?

Дивись онлайн Холостяк 2019 випуск 10 і дізнайся шокуючу правду, чому мама Лілі попросила Нікіту Добриніна залишитися з її дочкою друзями?!

Холостяк 9 сезон 10 випуск – дивитися онлайн від 10.05.2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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