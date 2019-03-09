Холостяк 2019: чим здивував прем'єрний випуск нового сезону

У новому сезоні реаліті-шоу Холостяк 9 свого кохану шукатиме Нікіта Добринін – відомий теле- та радіоведучий. За його увагу будуть боротися жінки з усієї України. 1 випуск 9 сезону не обійшовся без гучних скандалів. Дивіться відео!

У 1 випуску реаліті Холостяк 9 головний герой проекту Нікіта Добринін познайомився із 25-ма дівчатами-учасницями. Вони готові на все, щоб завоювати його серце.

Усе про нового Холостяка: Біографія головного героя шоу Нікіти Добриніна

30-річний Нікіта Добринін довго працював над тим, щоби стати успішним, але зрозумів, що у житті потрібно досягати більшого. Він мріє про сім'ю попри те, що вже був раніше одруженим. Нікіта шукає саме ту, котра не буде ревнувати його до роботи, і буде розуміти. На проекті "Холостяк" він мріє зустріти саме ту, котра стане його дружиною! Він готовий на карколомні вчинки, готовий дивувати та вражати.

Холостяк 2019: 9 сезон 1 випуск онлайн

У прем'єрному випуску відбулася вечірка-знайомство учасниць із головним холостяком країни. Кожна із претенденток на серце Нікіти Добриніна намагалася виділитися з-поміж інших та запам'ятатися ведучому. До нього вийшла і модель, і фанатка Ілона Маска, і сором'язлива красуня, а також справжня дівчина-вамп!

Дивіться, як пройшло перше знайомство холостяка з претендентками на його серце!

Холостяк 9 сезон 1 випуск від 08.03.2019 – дивіться повне відео:

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