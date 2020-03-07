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Холостяк 2020: які учасниці боротимуться за Макса Михайлюка у 10 сезоні

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Яку учасницю обере Макс Михайлюк? - фото 1
Яку учасницю обере Макс Михайлюк?

Перший випуск 10 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті-шоу Макс Михайлюк познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!

У 1 випуску реаліті-шоу Холостяк 10 відбулася вечірка-знайомство головного героя Макса Михайлюка з дівчатами-учасницями проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – дівчата виявилися дуже креативними!

І ще: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя

Холостяк 10 – учасниці реаліті шоу

26 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!

Валерія, 32 роки

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Валерія
  • Знак зодіаку: Скорпіон
  • Місто: Київ
  • Освіта: англійська філологія, німецька філологія, образотворче мистецтво

Вона музикант, Dj, дизайнер VSD couture. Мріє побувати на Мадагаскарі, з'їздити на сафарі та потримати на руках маленьку панду.

Аліна, 24 роки

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Аліна
  • Знак зодіаку: Стрілець
  • Місто: Корець, Рівненська область
  • Освіта: біржова діяльність, англійська філологія

Вона менеджер з продажу та стиліст. Хоче знайти людину з якою співатиме її серце, а ідеальний чоловік повинен сприймати її такою, яка вона є.

Христина, 23 роки

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Христина
  • Знак зодіаку: Телець
  • Місто: Вугледар, Донецька область
  • Освіта: дошкільний педагог

Раніше працювала дитячим аніматором. Зараз працює над своїм проєктом, а саме колекцією спідньої білизни. Хоче реалізувати свої бажання і цілі, не втратити себе, реалізуватися, створити міцну, люблячу сім'ю.

Ліана, 30 років

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Ліана
  • Знак зодіаку: Терези
  • Місто: Одеса
  • Освіта: вчитель російської та англійської мов і літератури, управління навчальним закладом

Вона операційний директор в IT-компанії й захоплюється подорожами. Мріє відвідати всі країни у світі та зустріти чоловіка, з яким зможе створити сім'ю і розділяти мрії.

Анна, 23 роки

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Анна
  • Знак зодіаку: Близнюки
  • Місто: Дніпро
  • Освіта: землевпорядкування та кадастр

Зараз дівчина позиціює себе як художницю і захоплюється боксом, верховою їздою, книгами. Хоче здійснити кругосвітню подорож та побачити всі 7 чудес світу.

Наташа, 25 років

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Наташа
  • Знак зодіаку: Скорпіон
  • Місто: Дніпро
  • Освіта: міжнародні економічні відносини

Вона – права рука великого інвестора у швейцарській інвестиційній компанії. Також творець онлайн-курсу з навчання особистих асистентів. Навчає і підбирає персональних помічників. Хоче стати топовим професіоналом у своїй ніші. Створити щасливу гармонійну сім'ю, подорожувати та насолоджуватися кожним днем ​​життя.

Олена, 27 років

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Олена
  • Знак зодіаку: Терези
  • Місто: село Маяки, Одеська область
  • Освіта: управління персоналом і економіка праці

Вона працює в дистриб'юторській компанії, керівник служби якості та кваліфікації. Хоче реалізуватися як жінка на всі 100%: стати мамою, класною дружиною, подругою, дочкою і сестрою, при цьому мати свій ресторан і успішно ним керувати.

Аня, 26 років

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Аня
  • Знак зодіаку: Стрілець
  • Місто: Київ
  • Освіта: юриспруденція

Дівчина – юрист-практик. Захоплюється музикою і плаванням. Мріє про щасливу міцну сім'ю.

Яна, 25 років

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Яна
  • Знак зодіаку: Стрілець
  • Місто: Дніпро
  • Освіта: дослідження металургійних процесів і фізичної хімії

Зараз дівчина не працює. У вільний час займається спортом, зустрічається з друзями та читає. Мріє відкрити мексиканську перекусну в центрі Києва.

Лєра, 25 років

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Лєра
  • Знак зодіаку: Овен
  • Місто: Київ
  • Освіта: менеджер соціокультурної діяльності

Зараз дівчина працює в інтернет-магазині жіночого одягу. Мріє побудувати міцну сім'ю. Ідеал її чоловіка: харизматичний, веселий, цілеспрямований, впевнений брюнет.

Оля, 22 роки

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Оля
  • Знак зодіаку: Риби
  • Місто: Дружківка, Донецька область
  • Освіта: економіст

Зараз працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата. Також в Олі є своя справа – вирощує і продає "город на підвіконні". Хоче поїхати в навколосвітню подорож і прожити життя так, щоб діти пишалися.

Альона, 23 роки

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Альона
  • Знак зодіаку: Овен
  • Місто: Харків
  • Освіта: магістр аудіовізуального мистецтва і виробництва, телерепортер

Зараз дівчина має два напрямки бізнесу: центр лазерної епіляції та краси й свій продакшн.Мріє масштабувати свій бізнес, створити сім'ю, в якій чоловік буде підтримувати бажання її розвиватися, працювати на себе і при цьому буде сильнішим.

Віка, 26 років

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Віка
  • Знак зодіаку: Діва
  • Місто: Полтава
  • Освіта: готельно-ресторанна справа

Вона працює адміністратор у PR-агентстві, їздить на конях, любить піші прогулянки, танці, спів та малювання. Мріє знайти свою людину, побудувати з нею міцну, надійну сім'ю, в якій тебе люблять не за щось, а всупереч усьому. Хоче стати прекрасною мамою як мінімум двох дітей і бути для них прикладом для наслідування.

Альона, 25 років

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Альона
  • Знак зодіаку: Риби
  • Місто: Харків
  • Освіта: інформатика

Зараз дівчина IT-хантер, працює на фрілансі рекрутером, HR-менеджером. Її захоплення: фотографія та танці на пілоні. Хоче створити міцну сім'ю, зустріти кохану людину, реалізувати себе як фотограф.

Аліна, 22 роки

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Аліна
  • Знак зодіаку: Рак
  • Місто: Луганськ
  • Освіта: закінчує магістратуру юридичного

Зараз дівчина працює помічником адвоката. Любить активний відпочинок і спорт, займається TRX, відвідує спортзал, катається на лижах, квадроциклах, ковзанах, роликах. Ще любить читати книги та проводити вихідні в компанії друзів у кіно.

Даша, 23 роки

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Даша
  • Знак зодіаку: Близнюки
  • Місто: Кривий Ріг
  • Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно

Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

Богдана, 25 років

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Богдана
  • Знак зодіаку: Козеріг
  • Місто: Київ
  • Освіта: журналістика

Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.

Святослава, 28 років

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Святослава
  • Знак зодіаку: Козеріг
  • Місто: Харків
  • Освіта: економічна

Вона актриса, захоплюється акторською майстерністю, ораторським мистецтвом, журналістикою, живописом, тату, перукарською справою, вокалом.

Лея, 27 років

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Лея
  • Знак зодіаку: Козеріг
  • Місто: Київ
  • Освіта: коледж театру і кіно

Вона майстер з манікюру, блогер, продає одяг в інтернеті, співає, пише вірші, допомагає дівчатам ставати краще. Хоче стати самодостатньою, створити сім'ю.

Настя, 21 рік

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Настя
  • Знак зодіаку: Овен
  • Місто: Буринь, Сумська область
  • Освіта: хореографія

Вона танцівниця, любить подорожувати. Мріє побачити якомога більше країн та зустріти справжнє кохання.

Олександра, 20 років

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Олександра
  • Знак зодіаку: Рак
  • Місто: Одеса
  • Освіта: ООБМУ

Займається "сестринською справою", а сестра Юлія створює предмети декору. Дівчина хоче вести екологічний спосіб життя, мати можливість розвиватися у творчому керунку, бути корисною суспільству.

Катя, 30 років

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Катя
  • Знак зодіаку: Лев
  • Місто: Київ
  • Освіта: податкове право

Зараз дівчина працює фотомоделлю. Робота Каті і є її хобі, яке допомагає реалізовувати тягу до подорожей. В дитинстві мріяла відвідати всі країни світу, мати можливість допомагати нужденним людям.

Юлія, 22 роки

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Юлія
  • Знак зодіаку: Овен
  • Місто: Рівне
  • Освіта: диктор і телеведуча

Вона працює моделлю, подорожує, вивчає культури. Хоче відкрити свою справу, бути успішною людиною, приносити користь світу, а не руйнувати його, бути в гармонії з собою, кохати.

Дана, 21 рік

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Дана
  • Знак зодіаку: Рак
  • Місто: Дніпро
  • Освіта: фельдшер

Працює масажистом-реабілітологом у своїй студії краси. Захоплюється верховою їздою. Мріє побудувати міцну сім'ю, де чоловік і дружина – партнери, які разом розвиваються і йдуть в одному напрямку. Прагне бути реалізованою, цікавою жінкою для свого чоловіка. Хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.

Аля, 22 роки

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Аля
  • Знак зодіаку: Скорпіон
  • Місто: Відень, Австрія
  • Освіта: соціологія

Дівчина хоче відкрити ліцей для обдарованих дітей у Києві з новим цікавим підходом навчання. Щодо чоловіка, то її ідеальний мужчина повинен вміти читати думки.

Читайте також: Холостяк 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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