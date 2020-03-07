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Холостяк 2020: які учасниці боротимуться за Макса Михайлюка у 10 сезоні
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Перший випуск 10 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті-шоу Макс Михайлюк познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!
У 1 випуску реаліті-шоу Холостяк 10 відбулася вечірка-знайомство головного героя Макса Михайлюка з дівчатами-учасницями проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – дівчата виявилися дуже креативними!
І ще: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя
Холостяк 10 – учасниці реаліті шоу
26 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!
Валерія, 32 роки
- Знак зодіаку: Скорпіон
- Місто: Київ
- Освіта: англійська філологія, німецька філологія, образотворче мистецтво
Вона музикант, Dj, дизайнер VSD couture. Мріє побувати на Мадагаскарі, з'їздити на сафарі та потримати на руках маленьку панду.
Аліна, 24 роки
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Корець, Рівненська область
- Освіта: біржова діяльність, англійська філологія
Вона менеджер з продажу та стиліст. Хоче знайти людину з якою співатиме її серце, а ідеальний чоловік повинен сприймати її такою, яка вона є.
Христина, 23 роки
- Знак зодіаку: Телець
- Місто: Вугледар, Донецька область
- Освіта: дошкільний педагог
Раніше працювала дитячим аніматором. Зараз працює над своїм проєктом, а саме колекцією спідньої білизни. Хоче реалізувати свої бажання і цілі, не втратити себе, реалізуватися, створити міцну, люблячу сім'ю.
Ліана, 30 років
- Знак зодіаку: Терези
- Місто: Одеса
- Освіта: вчитель російської та англійської мов і літератури, управління навчальним закладом
Вона операційний директор в IT-компанії й захоплюється подорожами. Мріє відвідати всі країни у світі та зустріти чоловіка, з яким зможе створити сім'ю і розділяти мрії.
Анна, 23 роки
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: Дніпро
- Освіта: землевпорядкування та кадастр
Зараз дівчина позиціює себе як художницю і захоплюється боксом, верховою їздою, книгами. Хоче здійснити кругосвітню подорож та побачити всі 7 чудес світу.
Наташа, 25 років
- Знак зодіаку: Скорпіон
- Місто: Дніпро
- Освіта: міжнародні економічні відносини
Вона – права рука великого інвестора у швейцарській інвестиційній компанії. Також творець онлайн-курсу з навчання особистих асистентів. Навчає і підбирає персональних помічників. Хоче стати топовим професіоналом у своїй ніші. Створити щасливу гармонійну сім'ю, подорожувати та насолоджуватися кожним днем життя.
Олена, 27 років
- Знак зодіаку: Терези
- Місто: село Маяки, Одеська область
- Освіта: управління персоналом і економіка праці
Вона працює в дистриб'юторській компанії, керівник служби якості та кваліфікації. Хоче реалізуватися як жінка на всі 100%: стати мамою, класною дружиною, подругою, дочкою і сестрою, при цьому мати свій ресторан і успішно ним керувати.
Аня, 26 років
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Київ
- Освіта: юриспруденція
Дівчина – юрист-практик. Захоплюється музикою і плаванням. Мріє про щасливу міцну сім'ю.
Яна, 25 років
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Дніпро
- Освіта: дослідження металургійних процесів і фізичної хімії
Зараз дівчина не працює. У вільний час займається спортом, зустрічається з друзями та читає. Мріє відкрити мексиканську перекусну в центрі Києва.
Лєра, 25 років
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Київ
- Освіта: менеджер соціокультурної діяльності
Зараз дівчина працює в інтернет-магазині жіночого одягу. Мріє побудувати міцну сім'ю. Ідеал її чоловіка: харизматичний, веселий, цілеспрямований, впевнений брюнет.
Оля, 22 роки
- Знак зодіаку: Риби
- Місто: Дружківка, Донецька область
- Освіта: економіст
Зараз працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата. Також в Олі є своя справа – вирощує і продає "город на підвіконні". Хоче поїхати в навколосвітню подорож і прожити життя так, щоб діти пишалися.
Альона, 23 роки
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Харків
- Освіта: магістр аудіовізуального мистецтва і виробництва, телерепортер
Зараз дівчина має два напрямки бізнесу: центр лазерної епіляції та краси й свій продакшн.Мріє масштабувати свій бізнес, створити сім'ю, в якій чоловік буде підтримувати бажання її розвиватися, працювати на себе і при цьому буде сильнішим.
Віка, 26 років
- Знак зодіаку: Діва
- Місто: Полтава
- Освіта: готельно-ресторанна справа
Вона працює адміністратор у PR-агентстві, їздить на конях, любить піші прогулянки, танці, спів та малювання. Мріє знайти свою людину, побудувати з нею міцну, надійну сім'ю, в якій тебе люблять не за щось, а всупереч усьому. Хоче стати прекрасною мамою як мінімум двох дітей і бути для них прикладом для наслідування.
Альона, 25 років
- Знак зодіаку: Риби
- Місто: Харків
- Освіта: інформатика
Зараз дівчина IT-хантер, працює на фрілансі рекрутером, HR-менеджером. Її захоплення: фотографія та танці на пілоні. Хоче створити міцну сім'ю, зустріти кохану людину, реалізувати себе як фотограф.
Аліна, 22 роки
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Луганськ
- Освіта: закінчує магістратуру юридичного
Зараз дівчина працює помічником адвоката. Любить активний відпочинок і спорт, займається TRX, відвідує спортзал, катається на лижах, квадроциклах, ковзанах, роликах. Ще любить читати книги та проводити вихідні в компанії друзів у кіно.
Даша, 23 роки
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: Кривий Ріг
- Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно
Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.
Богдана, 25 років
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Київ
- Освіта: журналістика
Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.
Святослава, 28 років
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Харків
- Освіта: економічна
Вона актриса, захоплюється акторською майстерністю, ораторським мистецтвом, журналістикою, живописом, тату, перукарською справою, вокалом.
Лея, 27 років
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Київ
- Освіта: коледж театру і кіно
Вона майстер з манікюру, блогер, продає одяг в інтернеті, співає, пише вірші, допомагає дівчатам ставати краще. Хоче стати самодостатньою, створити сім'ю.
Настя, 21 рік
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Буринь, Сумська область
- Освіта: хореографія
Вона танцівниця, любить подорожувати. Мріє побачити якомога більше країн та зустріти справжнє кохання.
Олександра, 20 років
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Одеса
- Освіта: ООБМУ
Займається "сестринською справою", а сестра Юлія створює предмети декору. Дівчина хоче вести екологічний спосіб життя, мати можливість розвиватися у творчому керунку, бути корисною суспільству.
Катя, 30 років
- Знак зодіаку: Лев
- Місто: Київ
- Освіта: податкове право
Зараз дівчина працює фотомоделлю. Робота Каті і є її хобі, яке допомагає реалізовувати тягу до подорожей. В дитинстві мріяла відвідати всі країни світу, мати можливість допомагати нужденним людям.
Юлія, 22 роки
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Рівне
- Освіта: диктор і телеведуча
Вона працює моделлю, подорожує, вивчає культури. Хоче відкрити свою справу, бути успішною людиною, приносити користь світу, а не руйнувати його, бути в гармонії з собою, кохати.
Дана, 21 рік
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Дніпро
- Освіта: фельдшер
Працює масажистом-реабілітологом у своїй студії краси. Захоплюється верховою їздою. Мріє побудувати міцну сім'ю, де чоловік і дружина – партнери, які разом розвиваються і йдуть в одному напрямку. Прагне бути реалізованою, цікавою жінкою для свого чоловіка. Хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.
Аля, 22 роки
- Знак зодіаку: Скорпіон
- Місто: Відень, Австрія
- Освіта: соціологія
Дівчина хоче відкрити ліцей для обдарованих дітей у Києві з новим цікавим підходом навчання. Щодо чоловіка, то її ідеальний мужчина повинен вміти читати думки.
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