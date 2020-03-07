Холостяк 2020: які учасниці боротимуться за Макса Михайлюка у 10 сезоні

Перший випуск 10 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті-шоу Макс Михайлюк познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!

У 1 випуску реаліті-шоу Холостяк 10 відбулася вечірка-знайомство головного героя Макса Михайлюка з дівчатами-учасницями проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – дівчата виявилися дуже креативними!

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Холостяк 10 – учасниці реаліті шоу

26 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!

Валерія, 32 роки

Валерія

Знак зодіаку : Скорпіон

: Скорпіон Місто: Київ

Київ Освіта: англійська філологія, німецька філологія, образотворче мистецтво

Вона музикант, Dj, дизайнер VSD couture. Мріє побувати на Мадагаскарі, з'їздити на сафарі та потримати на руках маленьку панду.

Аліна, 24 роки

Аліна

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Корець, Рівненська область

Корець, Рівненська область Освіта: біржова діяльність, англійська філологія

Вона менеджер з продажу та стиліст. Хоче знайти людину з якою співатиме її серце, а ідеальний чоловік повинен сприймати її такою, яка вона є.

Христина, 23 роки

Христина

Знак зодіаку : Телець

: Телець Місто: Вугледар, Донецька область

Вугледар, Донецька область Освіта: дошкільний педагог

Раніше працювала дитячим аніматором. Зараз працює над своїм проєктом, а саме колекцією спідньої білизни. Хоче реалізувати свої бажання і цілі, не втратити себе, реалізуватися, створити міцну, люблячу сім'ю.

Ліана, 30 років

Ліана

Знак зодіаку : Терези

: Терези Місто: Одеса

Одеса Освіта: вчитель російської та англійської мов і літератури, управління навчальним закладом

Вона операційний директор в IT-компанії й захоплюється подорожами. Мріє відвідати всі країни у світі та зустріти чоловіка, з яким зможе створити сім'ю і розділяти мрії.

Анна, 23 роки

Анна

Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: землевпорядкування та кадастр

Зараз дівчина позиціює себе як художницю і захоплюється боксом, верховою їздою, книгами. Хоче здійснити кругосвітню подорож та побачити всі 7 чудес світу.

Наташа, 25 років

Наташа

Знак зодіаку : Скорпіон

: Скорпіон Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: міжнародні економічні відносини

Вона – права рука великого інвестора у швейцарській інвестиційній компанії. Також творець онлайн-курсу з навчання особистих асистентів. Навчає і підбирає персональних помічників. Хоче стати топовим професіоналом у своїй ніші. Створити щасливу гармонійну сім'ю, подорожувати та насолоджуватися кожним днем ​​життя.

Олена, 27 років

Олена

Знак зодіаку : Терези

: Терези Місто: село Маяки, Одеська область

село Маяки, Одеська область Освіта: управління персоналом і економіка праці

Вона працює в дистриб'юторській компанії, керівник служби якості та кваліфікації. Хоче реалізуватися як жінка на всі 100%: стати мамою, класною дружиною, подругою, дочкою і сестрою, при цьому мати свій ресторан і успішно ним керувати.

Аня, 26 років

Аня

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Київ

Київ Освіта: юриспруденція

Дівчина – юрист-практик. Захоплюється музикою і плаванням. Мріє про щасливу міцну сім'ю.

Яна, 25 років

Яна

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: дослідження металургійних процесів і фізичної хімії

Зараз дівчина не працює. У вільний час займається спортом, зустрічається з друзями та читає. Мріє відкрити мексиканську перекусну в центрі Києва.

Лєра, 25 років

Лєра

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто : Київ

: Київ Освіта: менеджер соціокультурної діяльності

Зараз дівчина працює в інтернет-магазині жіночого одягу. Мріє побудувати міцну сім'ю. Ідеал її чоловіка: харизматичний, веселий, цілеспрямований, впевнений брюнет.

Оля, 22 роки

Оля

Знак зодіаку : Риби

: Риби Місто: Дружківка, Донецька область

Дружківка, Донецька область Освіта: економіст

Зараз працює у Верховній Раді України помічницею народного депутата. Також в Олі є своя справа – вирощує і продає "город на підвіконні". Хоче поїхати в навколосвітню подорож і прожити життя так, щоб діти пишалися.

Альона, 23 роки

Альона

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Харків

Харків Освіта: магістр аудіовізуального мистецтва і виробництва, телерепортер

Зараз дівчина має два напрямки бізнесу: центр лазерної епіляції та краси й свій продакшн.Мріє масштабувати свій бізнес, створити сім'ю, в якій чоловік буде підтримувати бажання її розвиватися, працювати на себе і при цьому буде сильнішим.

Віка, 26 років

Віка

Знак зодіаку : Діва

: Діва Місто : Полтава

: Полтава Освіта: готельно-ресторанна справа

Вона працює адміністратор у PR-агентстві, їздить на конях, любить піші прогулянки, танці, спів та малювання. Мріє знайти свою людину, побудувати з нею міцну, надійну сім'ю, в якій тебе люблять не за щось, а всупереч усьому. Хоче стати прекрасною мамою як мінімум двох дітей і бути для них прикладом для наслідування.

Альона, 25 років

Альона

Знак зодіаку : Риби

: Риби Місто : Харків

: Харків Освіта: інформатика

Зараз дівчина IT-хантер, працює на фрілансі рекрутером, HR-менеджером. Її захоплення: фотографія та танці на пілоні. Хоче створити міцну сім'ю, зустріти кохану людину, реалізувати себе як фотограф.

Аліна, 22 роки

Аліна

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Луганськ

Луганськ Освіта: закінчує магістратуру юридичного

Зараз дівчина працює помічником адвоката. Любить активний відпочинок і спорт, займається TRX, відвідує спортзал, катається на лижах, квадроциклах, ковзанах, роликах. Ще любить читати книги та проводити вихідні в компанії друзів у кіно.

Даша, 23 роки

Даша

Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто: Кривий Ріг

Кривий Ріг Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно

Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

Богдана, 25 років

Богдана

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Київ

Київ Освіта: журналістика

Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.

Святослава, 28 років

Святослава

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Харків

Харків Освіта: економічна

Вона актриса, захоплюється акторською майстерністю, ораторським мистецтвом, журналістикою, живописом, тату, перукарською справою, вокалом.

Лея, 27 років

Лея

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Київ

Київ Освіта: коледж театру і кіно

Вона майстер з манікюру, блогер, продає одяг в інтернеті, співає, пише вірші, допомагає дівчатам ставати краще. Хоче стати самодостатньою, створити сім'ю.

Настя, 21 рік

Настя

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Буринь, Сумська область

Буринь, Сумська область Освіта: хореографія

Вона танцівниця, любить подорожувати. Мріє побачити якомога більше країн та зустріти справжнє кохання.

Олександра, 20 років

Олександра

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Одеса

Одеса Освіта: ООБМУ

Займається "сестринською справою", а сестра Юлія створює предмети декору. Дівчина хоче вести екологічний спосіб життя, мати можливість розвиватися у творчому керунку, бути корисною суспільству.

Катя, 30 років

Катя

Знак зодіаку : Лев

: Лев Місто: Київ

Київ Освіта: податкове право

Зараз дівчина працює фотомоделлю. Робота Каті і є її хобі, яке допомагає реалізовувати тягу до подорожей. В дитинстві мріяла відвідати всі країни світу, мати можливість допомагати нужденним людям.

Юлія, 22 роки

Юлія

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Рівне

Рівне Освіта: диктор і телеведуча

Вона працює моделлю, подорожує, вивчає культури. Хоче відкрити свою справу, бути успішною людиною, приносити користь світу, а не руйнувати його, бути в гармонії з собою, кохати.

Дана, 21 рік

Дана

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: фельдшер

Працює масажистом-реабілітологом у своїй студії краси. Захоплюється верховою їздою. Мріє побудувати міцну сім'ю, де чоловік і дружина – партнери, які разом розвиваються і йдуть в одному напрямку. Прагне бути реалізованою, цікавою жінкою для свого чоловіка. Хоче відкрити свій реабілітаційний центр і допомагати людям.

Аля, 22 роки

Аля

Знак зодіаку : Скорпіон

: Скорпіон Місто: Відень, Австрія

Відень, Австрія Освіта: соціологія

Дівчина хоче відкрити ліцей для обдарованих дітей у Києві з новим цікавим підходом навчання. Щодо чоловіка, то її ідеальний мужчина повинен вміти читати думки.

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