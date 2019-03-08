Астаф'єва захопила мережу грайливим образом

Даша Астаф'єва похвалилася пікантним образом у Instagram, а фанати залишилися просто у захваті.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться зі своїми фанатами в Instagram фотографіями з різних фотосесій.

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Нещодавно знаменитість заінтригувала зйомками нового кліпу, не уточнивши, на яку саме пісню він буде. Так, артистка позувала зі своїми стилістом-перукарем і візажистом, примірявши незвичайний для себе образ: об'ємні кудряшки.

"#soon", – лаконічно підписала Астаф'єва. Фоловери залишилися у захваті від зачіски Даші: "Кучерява", "Корсет просто бомба", "Кучерява, незвично", "Дашка-кучеряшка", "Найкрасивіша", "Кучерява супер".

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