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Фінал шоу Холостяк 9 онлайн: яку дівчину обрав Нікіта Добринін
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24 травня 2019 вийшов фінал шоу Холостяк 9! В останньому випуску дев'ятого сезону фіналістки Лілія та Дарія вирушили до романтичної Італії, де Нікіта Добринін обрав переможницю. Дивіться онлайн-трансляція з усіма деталями!
У проекті Холостяк 9 сезон 12 випуск настала найвідповідальніша мить. Головному герою, Нікіті Добриніну довелося обирати з-поміж двох красунь, які протягом усіх попередніх епізодів боролися за серце холостяка. Дізнайтесь, хто з учасниць отримав заповітну каблучку, а хто поїхав додому так і не здійснивши своєї найзаповітнішої мрії!
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Нарешті буде розкрита найбільша інтрига проекту, за яким спостерігала вся країна: хто ж переміг? Свій вибір Нікіта Добринін вирішив зробити в Італії. Саме туди він відправився з фіналістками шоу.
Саме на вузьких вуличках Дарія та Лілія зможуть поділитися з холостяком найвідвертішими зізнаннями, а також розкажуть йому те, чого він ніколи не очікував почути. Глядачі зможуть спостерігати не лише за чуттєвими обіймами та палкими поцілунками, а й за справжніми драмами, які розпалюються протягом усього випуску.
Учасниці сьогодні пригадають весь свій шлях на проекті. Весела, смішна та максимально відкрита Дарія опісля минулої церемонії троянд почала дещо сумніватися, чи у Нікіти Добриніна з нею все серйозно. Вона вражена тим фактом, що холостяк досі підозрює, що вона вдає з себе того, ким не є.
На фінальному побаченні Дарія скористається своєю останньою можливістю відверто поговорити з холостяком. Вона поділиться з ним своїми переживаннями. Натомість Нікіта Добринін підготував для фіналістки тест: яким вона бачить майбутнє сімейне життя з ним? Наскільки важливою для неї є робота? І чи готова вона узагалі до серйозних стосунків? Дізнайтесь, що на ці питання відповість Дарія, і чи влаштують її слова Нікіту!
Зауважимо, що на Лілію також очікують випробування. Холостяк вирішив цього разу помінятися з нею ролями. Цікаво, чи зможе фіналістка швидко зорієнтуватися в Італії, знайти транспорт, аби поїхати на прогулянку, а також знайти дорогу до вулкана?
Холостяк 9: дивіться фінал шоу від 24-05-2019
Пара відправилася до Неаполя, щоб вибратися на вулкан. Саме ця подорож стала випробуванням для Лілії, котра казала, що завжди чекає від нього ініціативи.
Відразу заспойлеримо, що тут вони трішки посваряться, адже мовний бар'єр дав про себе знати. Англійська у Лілії не ідеальна, хоч вона і завершує навчання на перекладача. На жаль, її знань не вистачило для того, аби орендувати автомобіль для поїздки. Чим же завершиться побачення? Дивіться далі!
Напруга росте! Нікіта Добринін прийме, мабуть, найскладніше рішення у своєму житті! Лілія або Дарія? Зухвалість і сексуальність проти ніжності та романтичності. І найголовніше – кого з учасниць він кохає по-справжньому?
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