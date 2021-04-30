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Холостяк 11 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
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На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукає Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 9 випуск романтичного проєкту!
У 9 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка? Битва за Михайла Заливако стане ще запеклішою.
Холостяк 9 випуск 11 сезон: Дівчата починають запеклу боротьбу
Довгоочікуване побачення Михайла та Джессіки
Єдина дівчина, яка за попередні вісім тижнів жодного разу не була на індивідуальному побаченні – це Джессіка. На минулій церемонії троянд учасниці нарешті посміхнулася удача, і Міша при всіх запросив її на особисту зустріч. Разом вони малювали графіті на вулицях міста, а пізніше вирушили на романтичний обід і пристрасно цілувалися.
Холостяк 9 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 30.04.2021
"Зайка" бере ситуацію у свої руки
Цього тижня Григорій Решетник приготував для дівчат нове випробування. У загальній кімнаті на учасниць чекали 5 карток, на яких були написані певні бонуси: троянда авансом, ключ від номера Михайла, можливість приєднатися до будь-якого побачення, подарунок від холостяка і можливість, не вибирати нічого з перерахованого вище. Даші пощастило першій забрати ключ від номера, а Юля "Зайка" проявила досі небачений натиск і забрала всі інші картки. Однак за умовами кожна учасниця повинна стати власницею одного з бонусів. І "Зайка", яку Михайло знову і знову звинувачував в пасивності, вирішила, що вона приєднається до першого ж побачення цього тижня.
Чи зможе Аня перетягнути увагу холостяка на себе?
Запрошення на індивідуальну зустріч отримала Аня, яка вперше йому не зраділа. А все тому, що їй найменше хотілося бачити на своєму побаченні Юлю. Але "Зайка" не залишила їй вибору, і дівчата разом вирушили на зустріч з Михайлом. Попри те, що холостяк організував побачення спеціально для Ані, поява Юлі його не збентежила. Навпаки, Михайлу сподобалося, що повернулася зухвала "Зайка", яка йому сподобалася на найпершій вечірці. А ось Аня ледве-ледве стримувала свій гнів і невдоволення всієї ситуацією. Як же пройшло це раптове групове побачення?
У дев'ятому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті:
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Читайте також: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
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