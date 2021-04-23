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Холостяк 11 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
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На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукає Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 8 випуск романтичного проєкту!
У 8 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?
Холостяк 8 випуск 11 сезон: Пристрасть, скандали і сльози у Єгипті
Відверта розмова з Дашею
Минулої церемонії троянд Михайло Заливако звернув увагу, що Даша була чимось засмучена. Дівчина була впевнена, що покине проєкт в 7 випуску, однак все сталося навпаки – холостяк покликав учасницю на індивідуальне побачення. В Єгипті пара вирушила кататися на верблюдах в пустелі, а після змогли поговорити. Даша розповіла, яких стосунків вона хоче, і висловила свою готовність переїхати в Харків до Михайла, якщо холостяк вибере саме її.
Холостяк 8 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 23.04.2021
Дівчата повинні заробити гроші на сукні
Щотижня дівчата приходять на церемонію троянд в приголомшливих вбраннях, і холостяк завжди наголошує на тому, що учасниці з кожним разом виглядають все красивіше і красивіше. Однак у 8 випуску проєкту Холостяк 11 сезон дівчата повинні самі постаратися над своїм образами для зустрічі з Михайлом в кінці тижня. Григорій Решетник дав Ані, Розалі, Юлі, Тані та Джессіці завдання зробити своїм руками прикраси та спробувати продати їх. Зароблені гроші дівчата повинні витратити на сукні, щоб постати перед Михайлом у всій красі. Кому з учасниць вдалося проявити підприємницьку жилку?
Дуже пристрасне побачення з Юлею "Зайкою"
Юля "Зайка" вже деякий час перебувала в меланхолії через те, що давно не була на побаченні з Михайлом. На церемоніях дівчина не приховувала свій настрій від холостяка, але при цьому і не намагалася добитися зустрічі або тета-тета з ним. У 8 випуску Михайло нарешті запросив її на побачення, яке Юля так довго чекала і воно виявилося одним найпалкіших на проєкті. Пара вирушила в СПА, де Михайло і Юлія пристрасно обнімалися, цілувалися і намазували одне одного маслами та брудом. Чим же закінчилося це вкрай інтимне побачення?
У восьмому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті:
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