Холостяк 11 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукає Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 7 випуск романтичного проєкту!

У 7 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?

Холостяк 7 випуск 11 сезон: Романтичний Єгипет

Михайло Заливако і всі учасниці проєкту вирушили в сонячний і теплий Єгипет. У реаліті залишилося всього 7 дівчат, і з кожною з них у холостяка вже встигли зав'язатися близькі стосунки. Цей тиждень ще більше зблизив Михайла з деякими учасницями, а для інших Єгипет став місцем, де вони остаточно втратили зв'язок з холостяком.

Холостяк 7 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 16.04.2021

Розалі та Михайло милувалися морем і цілувалися Після заселення в готель Григорій Решетник зібрав всіх дівчат і Мішу, щоб повідомити про те, хто ж першою вирушить на індивідуальне побачення. Щасливицею цього тижня стала Розалі, у якої до того ж був день народження. Ведучий розповів, що у пари є цілих 12 годин для побачення на красивому безлюдному пляжі. Однак щоб його провести Розалі та Михайлу потрібно взяти з собою кілька необхідних речей: воду, їжу, фрукти, купальники, захисний крем і навіть матрац. Але є умова – кожен предмет коштує рівно одну годину побачення. Учасникам необхідно взяти з собою все, щоб добре провести час і при цьому не витратити всі години побачення. Юля "Зайка" стала жертвою власної пасивності І поки Розалі та Міша насолоджувалися товариством одне одного, Григорій Решетник запропонував дівчатам переодягнутися в чорні та білі вбрання і зіграти в шашки. В результаті перемогу здобула команда, що складалася з Даші, Ані й Тані, яка виграла за допомогою блискучого розуму Дар'ї. Дівчину оголосили найкращим гравцем і за це учасниці дістався подарунок від холостяка. А ось найгіршим гравцем проголосили Юлю "Зайку", яка була пасивною під час гри. І за таку поведінку Григорій покарав учасницю. Юля повинна була вирушити на групове побачення з Мішею та Анею, а тепер їй доведеться віддати своє запрошення іншій дівчини. Хто ж поїхала на побачення замість "Зайчика"? І як на це відреагував Михайло? У сьомому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинули: ... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті: ...

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