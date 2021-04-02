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Холостяк 11 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
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На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 5 випуск романтичного проєкту!
У 5 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?
Холостяк 5 випуск 11 сезон: Михайло зізнається в почуттях до учасниці
Сюрпризи для дівчат від Михайла Заливака
Всі учасниці романтичного шоу приїхали до Львова і заселилися в шикарний готель Grand Hotel, де в номерах на них чекав персональний сюрприз від Михайла Заливака.
Холостяк 5 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 02.04.2021
Юлі "Зайчику" і Тані дістався безлімітний бар на весь час перебування у Львові, Катя і Джессіка отримали можливість організувати побачення для Михайла на власний розсуд. Даші та Лізі дісталися сертифікати в СПА, а Розалі та Саша повинні пройти книжковий квест, щоб потрапити на побачення з головним героєм. Але найкрутіший подарунок отримала Юлія – дівчині видали персональний телефон, в якому збережений один єдиний контакт. Весь тиждень у Юлії є можливість дзвонити та писати Михайлу Заливаку тоді, коли вона захоче.
Ідеальна Саша і відкрита Розалі
Групове побачення з Розалі та Сашею розкрило учасниць з нового боку. Так Михайло дізнався, яке складне і самотнє дитинство було у Розалі, але при цьому був вражений її легким характером та іскрометними жартами. А ось до Олександри у Михайла знову виникли запитання. Холостяку цікаво, чи не ховається за ідеальним образом Саші її бажання здаватися краще, ніж вона є? І чому дівчина завжди говорить наче з папірця? Ці запитання застали дівчину зненацька. Чи змогла учасниця дати Михайлу чесну відповідь?
Юлія викличе сумніви у холостяка
Юлія, яка весь тиждень користувалася своїм шансом спілкуватися з холостяком телефоном, нарешті отримала запрошення на індивідуальне побачення. Спілкування Михайла і Юлії мало філософський характер, і парі вдалося обговорити дуже особисті теми. Юля розповіла про те, як нещодавно пішли з життя її батьки і як її колишній чоловік не зміг підтримати дівчину в такий важкий момент. Однак Холостяка здивувало те, що Юлії для щастя обов'язково потрібні стосунки з іншою людиною. Але Михайло Заливако ще на початку проєкту заявив, що хоче бачити біля себе тільки самодостатню дівчину. Чи отримає Юлія після цієї розмови троянду? І кому ще пощастить сходити на побачення у Львові?
У п'ятому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинуло кілька дівчат. Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті:
*інформація додається*
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