Холостяк 11 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 4 випуск романтичного проєкту!

У 4 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?

Холостяк 4 випуск 11 сезон: Участниці перенеслись у минуле

Цього тижня всі учасниці проєкту нарешті з'їхалися в один будинок. Чи змогли дівчата порозумітися між собою? І хто перша вирушила на індивідуальне побачення на четвертому тижні?

Холостяк 4 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 26.03.2021

Повітряну гімнастку Лізу Холостяк запросив покататися на роликах. І якщо на перших порах дівчина здавалася Михайлу досить закритою, то на індивідуальній зустрічі Ліза розкрилася. Побачення пройшло в приємній атмосфері, що дало можливість героям сильніше зблизитися. А щоб почути історію про те, як і чому Ліза припинила займатися повітряною гімнастикою, дивіться випуск. Групове побачення з Анею, Розалі та Джессікою відбулося в стилі 20-х років минулого століття, коли в США був сухий закон. В ті часи алкоголь продавався тільки в закритих підпільних барах, в які було важко потрапити. Тому учасниці також пройшли цілий квест, щоб опинитися в закладі та нарешті поговорити з холостяком. Михайло провів цікаву гру, в ході якої дізнався деякі цікаві факти з життя кожної учасниці, і навіть поцілувався… буквально з кожною з них! Щоб побачити це неймовірне побачення, дивіться випуск. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) З Ганною, яка опинилася в ізоляції через хворобу, Михайло Заливако вирішив провести зустріч онлайн. Пара зідзвонилася по відеозв'язку, і разом Анна та Михайло приготували вечерю, і змогли краще пізнати одне одного. А в кінці четвертого тижня холостяк влаштував бал в дусі епохи Відродження, куди запросив кілька гостей. Чим цей захід обернувся для учасниць реаліті? У четвертому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула *інформація додається*. Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті: *інформація додається*

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