Холостяк 11 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 2 випуск романтичного проєкту!

У 2 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако вже зустрівся з усіма дівчатами у попередньому випуску і дав троянди всім, адже не хоче, щоб хибне перше враження позбавило його шансу на щасливе майбутнє. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?

Холостяк 2 випуск 11 сезон: Холостяк дізнається секрети учасниць

Михайло Заливако вирушив на перші індивідуальні та групові побачення.

Холостяк 2 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 12.03.2021

Перше побачення на проєкті

Учасниця Юлія, яку вже встигли прозвати "Зайкою", викликала справжній фурор на першій вечірці. Дівчина постала перед парубком у величезному костюмі зайчика, який повністю приховував її зовнішність. Інтрига про те, як же все ж таки виглядає учасниця, трималася практично до кінця вечірки, поки Михайло не покликав Юлію на розмову тет-а-тет. На індивідуальному спілкуванні Юлія нарешті показала своє обличчя, і Михайло відразу зазначив, що дівчина дуже красива. Головний герой вирішив не відтягувати з побаченням з Юлією і запросив її на шопінг. Разом вони вибирали сукню для дівчини, а після вирушили робити обручки своїми руками. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) Настя зізналася, що була порноактрисою Цього тижня також відбулося групове побачення – Михайло запросив на зустріч Валю, Олену, Настю та Алісу. Всі разом вони вирушили в центр Києва, щоб провести для холостяка невеличку екскурсію. За вечерею Михайло скористався нагодою поговорити з кожною учасницею окремо. З Валею парубок обговорив її зухвалу поведінку на першій вечірці, а з Оленою її справжні мотиви участі в проєкті. Але найвідвертішим і приголомшливим став тет-а-тет з Настею. Дівчина вирішила, що повинна відразу розповісти про своє минуле – Настя чотири роки працювала порноактрисою. Після всіх тет-а-тет Михайло прийняв рішення попрощатися з однією з дівчат. Хто ж першою пішла з реаліті? У другому випуску шоу Холостяк 11 покинула проєкт *інформація додається*. Дивіться, кому ж Михайло не подарував заповітну троянду: *інформація додається*

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