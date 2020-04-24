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Холостяк 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
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Реаліті-шоу Холостяк 2020 наближається до кульмінації. У 8 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк обрав нову фаворитку серед учасниць. Дивіться онлайн, хто ж нею став, а хто покинув проєкт!
Минулого тижня шоу Холостяк 10 залишили одразу дві учасниці, тож боротьба за Макса Михайлюка вже сягнула апогею. Шестеро дівчат докладають максимум зусиль, аби підкорити серце 34-річного пілота, однак цього випуску одна з них несподівано стане фавориткою.
Холостяк 8 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 24.04.2020
Побачення за 25 тисяч: Настя і Христина витрачають гроші на холостяка
Минулої церемонії троянд холостяк дав Насті та Христині по 25 тисяч гривень, щоб дівчата могли самотужки організувати побачення з Максом. Але Христина вирішить повернути чоловікові гроші, щоб показати йому – побачення можна організувати і без витрат. Пара прогуляється по парку, а пізніше вирушить до квартири учасниці проєкту Холостяк 2020 року, щоб повечеряти.
Настя ж розпорядиться грошима інакше: дівчина купить подарунки холостяку, замовить вечерю і запросить астролога Хаяла Алекперова. Настя хоче перевірити її та Макса сумісність, щоб точно переконатися, що вони створені одне для одного. Але головному герою це не дуже сподобається...
Перевірка Дани та перше побачення Аліни
Коли Аня залишала проєкт в минулому випуску, вона встигла висловити Максу Михайлюку свою думку про кожну учасницю. Не секрет, що Дана раніше вже брала участь в романтичному реаліті-шоу, яке закінчилося для неї погано. Навіщо Дана зважилася на таке знову? На індивідуальному побаченні в 8 випуску Макс вирішить з'ясувати справжні мотиви дівчини.
Аліна – єдина дівчина, яка ще жодного разу не була на індивідуальному побаченні. І Макс вирішить, що вона саме та дівчина, з якою він захоче зустріти імпровізований Новий рік. Пара буде загадувати бажання на папірцях і насолоджуватися товариством одне одного. Ця зустріч нарешті завершиться поцілунком.
Напружена церемонія троянд
З кожним тижнем Максу все важче вибирати ту дівчину, яка залишить проєкт. На восьмому тижні було багато суперечливих побачень, і холостяку доведеться вирішити – чи вистачить його почуттів, щоб закрити очі на недоліки учасниць. Саме тому церемонія троянд стане такою напруженою для Христини, Дани та Віки. З ким попрощається Макс, стане відомо після 22:00, ми оперативно додамо цю інформацію.
Дивіться також: Попередній 7 випуск 10 сезону шоу Холостяк
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